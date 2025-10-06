Home Ajánló Dobai Péterre emlékezik a közmédia
Dobai Péterre emlékezik a közmédia

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTVA)

A Mephisto című filmet vetíti az M5 kulturális csatorna október 7-én este Dobai Péter, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, forgatókönyvíró és dramaturg emlékére.

 Minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje, a Mephisto újra a képernyőn. A Szabó István rendezésében, Klaus Mann regénye alapján készült alkotás forgatókönyvét az október 3-án elhunyt író, Dobai Péter jegyzi.

Munkássága előtt tisztelegve október 7-én, kedden 21 órakor tűzi műsorra a közmédia kulturális csatornája.

Dobai Péter pályájának egyik legnagyobb hatású alkotása hozta meg számára a nemzetközi elismerést, hiszen forgatókönyvíróként döntő szerepe volt abban, hogy Szabó István rendezése 1982-ben első magyar alkotásként elnyerte a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját.

MTVA/Felvidék.ma

