EUrópai karrier...

A tervek szerint ma szavaz az Európai Parlament az erőszakos szélsőbaloldali Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztéséről. Története talán senki számára sem ismeretlen, ugyanis botrányos előzmények dacára (vagy épp azért) lett EP-képviselő, miután a szélsőbaloldali (időközben az USA-ban és Magyarországon terrorszervezetnek nyilvánított) antifa militáns ágának tagjaként Budapesten ártatlan embereket vertek agyba-főbe.

Az ilyenekre normális körülmények között rövid úton lesújt a törvény szigora, nem úgy az ő esetében, akit egy olasz baloldali párt egyenesen az Európai Parlament széksoraiba menekített a felelősségre vonás elől. Sorsáról még szeptemberben szavazott egy parlamenti bizottság, amely úgy találta, hogy minden rendben van, továbbra is az EP tagja maradhat, szavazhat fontos kérdésekben és kaphatja busás képviselői fizetését, nincs ok mentelmi jogának felfüggesztésére.

Mindezt annak ellenére, hogy elsőrendű vádlottként bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolják, amelyért akár 11 évet is kaphat. Nos, ilyen előzmények után dönt most róla az Európai Parlament. Ismerve az uralkodó morális viszonyokat, ne legyenek túlzott illúzióink a döntéssel kapcsolatban. Amilyen erkölcsi mocsárban az EP leledzik, simán elképzelhető, hogy a képviselők többségének még az sem derogál, hogy ilyen képviselőtársuk legyen, holott

ezzel lényegében azt törvényesítik, hogy a velük ellenkező nézeteket vallókat el lehet tiporni, véresre lehet verni, mi több, akár meg is lehet ölni.

Ahogy azt is, hogy a mentelmi jog őket mindenek, elsősorban törvény felett állóvá teszi, gyakorlatilag bármit megtehetnek, elkövethetnek. Nem éppen kedvező üzenet, mely a lehető legmélyebb erkölcsi válságról tesz tanúbizonyságot. Erre aztán tényleg illik az Annie Hall című filmben elhangzó mondat, miszerint: „Sosem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának.”

De egy másik ügyben is szavazni fog a héten az EP. Ursula von der Leyen ellen két bizalmatlansági indítványt is kezdeményeztek. A baloldal azért, mert nem állt ki Gáza és a zöldátállás mellett. A Patrióták szerint pedig Ursula von der Leyen alkalmatlan arra, hogy a gazdasági válságból kivezesse Európát, miközben háborúba keveredne Oroszországgal. Mindkét bizalmatlansági indítvány sikere kétséges. Ha mindehhez társul még Salis felelősségre vonás alóli megmentése is, az annak a bizonyítéka, hogy az

EP egyre mélyebbre süllyed a morális posványba, melybe már a bűnpártolástól kezdve szinte bármi belefér.

NZS/Felvidék.ma