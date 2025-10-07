Pozsonynak is megvannak a mártírjai, akiket a magyarság nem feled

Október 6-án a pozsonyi magyar közösség a Kecske-kapui evangélikus temetőben emlékezett meg a magyar szabadságharc hőseiről. A koronázóvárosban több, a szabadságharc megtorlásának áldozatául esett hős is nyugszik.

A megemlékezés hagyományosan báró Jeszenák János sírboltjánál, valamint Rázga Pál evangélikus lelkész nyughelyénél zajlott, ahol a jelenlévők koszorúkkal és virágokkal hajtottak fejet a hősök előtt. Az eseményt a Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya, a pozsonyi Liszt Intézet és a Csemadok Ifjúsági Tagozata szervezte.

A rendezvényen Venyercsan Pál, a Liszt Intézet igazgatója osztotta meg gondolatait a szabadság és a nemzeti hűség örök értékeiről: „E napon, október 6-án a nemzet gyásza és méltósága egyszerre van jelen a szívünkben. Nemcsak koszorúkat helyezünk el, hanem meghalljuk a múlt szavát is: azokat, akik életüket adták a magyar szabadságért. A vértanúk áldozata megmutatta, hogy le lehet győzni egy hadsereget, de nem lehet legyőzni egy nemzet szellemét. A szabadság nem ajándék, hanem örökség, amit méltón kell hordoznunk.”

A beszéd után a résztvevők, többek között Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, a Liszt Intézet, a Csemadok országos és városi szervezete, a Magyar Szövetség, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium, valamint a Duna utcai alapiskola és gimnázium képviselői elhelyezték az emlékezés virágait Jeszenák János kriptájánál, majd Rázga Pál sírjánál. Koszorút helyezett el a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója, Hideghéthy Andrea is.

A rendezvényen hírportálunknak Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke fogalmazta meg az emléknap üzenetét: „Október 6-a az a nap, amikor az ember legnagyobb kincse, az élete, és a nemzet legnagyobb kincse, a szabadság, összefonódik. Az aradi és a pozsonyi vértanúk áldozata megágyazta annak az alapelvnek a szellemét, hogy a magyar nemzet önállósága és szabadsága legyen mindenkor legfontosabb értékünk. Ez az a hit, amely évszázadokon át mozgathatja előre nemzetünket.”

Felvidék.ma