Štefan Žiga 100 ezer eurós büntetést kapott Slobodník megvesztegetéséért

Štefan Žiga (Fotó: Jakub Kotian/TASR)

Štefan Žiga vállalkozó 100 ezer eurós pénzbüntetést kapott, amiért megvesztegette Bernard Slobodníkot, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség pénzügyi hatóságának volt vezetőjét. Az eredeti ítéletet pontosan egy éve szabta ki a Speciális Büntetőbíróság. Ha nem fizeti ki a bírságot, egy év szabadságvesztés vár rá. A Legfelsőbb Bíróság keddi döntése jogerős.

„A Legfelsőbb Bíróság arra jutott, hogy az elsőfokú bíróság ítélete törvényes és jogos volt, mind a bűnösség megállapítását, mind pedig az ítéletet tekintve. A bizonyítékok kiértékelésében nem voltak olyan hiányosságok, amelyek miatt más következtetésre lehetett volna jutni, nem tartalmazott logikai hibákat, és nem tartalmazott olyan megállapításokat, amelyeket ne támasztott volna alá a bizonyítási eljárás” – indokolta a döntést a szenátus elnöke.

Marek Para védőügyvéd újságíróknak megerősítette, hogy Žiga kifizeti a pénzbüntetést, de fellebbez az ítélet ellen. Žiga szerint kitervelt büntetőeljárás zajlik ellene.

„Már korábban is elmondtam, azzal a céllal indították, hogy a bűnüldöző szervek rajtam keresztül jussanak el más személyekhez, más bűncselekményekhez, de úgy gondolom, ez nem sikerült nekik”

– jelentette ki.

Žiga ellen Slobodník megvesztegetésének gyanúja miatt emeltek vádat, amire 2016 és 2020 között került sor, a Hengerek (Valčeky) fedőnevű ügyben.

A vád szerint Žiga legalább 85 ezer eurót adott át. Slobodník beismerő vallomást tett. A pénz fejében annak idején büntetlenséget ígért, illetve tájékoztatást a büntetőeljárások részleteiről. Žiga mindvégig tagadta bűnösségét.

TASR/Felvidék.ma

