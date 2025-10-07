Home Itt és Most Šutaj Eštok elfogadja a főügyésznek az államfő megbírságolásával kapcsolatos észrevételeit
Šutaj Eštok elfogadja a főügyésznek az államfő megbírságolásával kapcsolatos észrevételeit

Fotó: Matúš Šutaj Eštok Facebook-oldala

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter elfogadja a Legfőbb Ügyészség észrevételeit az államfőnek kiszabott bírsággal kapcsolatban. A további lépésekről a dokumentumok áttanulmányozása után dönt. Šutaj Eštok Maroš Žilinka főügyész megállapításaira reagált keddi sajtótájékoztatóján.

„Megvárjuk a főügyész ajánlásait és arra vonatkozó pontos útmutatását, hogyan járjunk el az ügyben” – mondta Šutaj Eštok.

Žilinka kedden a közösségi hálón jelentette be, hogy törvényt sértett a belügyminisztérium, amikor megbírságolta Peter Pellegrini államfőt a választási kampány finanszírozási szabályainak megsértése miatt, az államfő ugyanis szabálysértési immunitást élvez. Žilinka ezért kezdeményezte a döntés semmissé tételét.

Pellegrinit márciusban 10 ezer eurós bírság megfizetésére kötelezték, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott és áprilisban kifizette a bírságot.

TASR/Felvidék.ma

