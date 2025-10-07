Mesevándorok és mese habbal

A nagy mesemondó Benedek Elek születésnapját idén is megünneplik a Felvidéken. Szeptember 30-án fiataloknak szóló Mesedélelőtt szerepelt a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia programjában, október 8-án pedig Mesekocsmába gyűlnek az élőszavas mesemondásra szomjas felnőttek.

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2022-től minden évben megemlékezik a magyar népmese napjáról. A jeles programot általában olyan partnerekkel szervezi, akik nyitottak a hagyományos mesemondásra, illetve részesei az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenynek.

Idén a rimaszombati Református Oktatási Központ adott otthont a Mesedélelőttnek.

Három tehetséges fiatal – a verseny arany sávos díjazottjai, egyben az intézmény tanulói – Molnár Bálint, Sofranko András és Radics András is bekapcsolódott a programba. A szervezők szempontként tűzték ki, hogy minél személyesebbé tegyék a meseünnepet.

Gyakorlatilag egy mesemondó mester, Dósa Annamária vagy Bukovics János és egy tanítvány osztályról osztályra haladva, mintegy kétszáz fiatalhoz hozta el a hagyományos mesekincs legszebb darabjait és a mesélés örömét.

Október 8-án a nyitrai Mesekocsmában mutatkoznak be a felkért mesemondók.

„A Mesekocsma elsősorban a felnőtt hallgatóságot szólítja meg – csinál kedvet a rendhagyó eseményhez Varga Norbert szervező, a Hagyományok Háza Hálózat munkatársa. – Az est igen szórakoztatónak mutatkozik, az asztaloknál a vendégek némi ital és harapnivaló mellett élvezhetik az egykori közösségi összejövetelek hangulatát megidéző programot. A mesemondók, Szabó Kitti, Szénási Veronika és Pinke Vivien oldott légkörben próbálják közelebb hozni a hallgatóságnak azt a történetmondói hagyományt, ami sok évszázadon keresztül a paraszti kultúra része volt.”

A rendezvény részese lesz a nagycétényi Kadarka Éneklőcsoport, a kórus bordalokkal és zoborvidéki népdalokkal szórakoztatja a nagyérdeműt.

A dalárda oszlopos tagja a nyitrai egyetem dékánja is, így a professzor a kevésbé ismert oldalát is megmutatja a publikumnak.

A helyszín magáért beszél: Nyitrán és környékén ugyan már alacsony a magyarság aránya, viszont a városban működik a két magyar nyelvű egyetem egyike, amivel a Hálózat 2018 óta kiváló kapcsolatokat ápol. Így a Mesekocsmába minden bizonnyal a hallgatók is szép számmal érkeznek.

A helyszínválasztást az is motiválta, hogy az egyetem mellett működő Juhász Gyula Ifjúsági Klub idén ünnepli hatvanéves jubileumát, így a Mesekocsma egyben az ünnepi programsorozatnak is része.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma