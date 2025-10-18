Szlovákia megerősítené élelmiszer-önellátását – Taraba és Takáč Rómában írt alá megállapodást

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS) és Richard Takáč mezőgazdasági miniszter (Smer–SD) együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgatójával, Qu Dongyuval az olaszországi Rómában. A memorandum célja, hogy elősegítse Szlovákia élelmiszer-önellátásának növelését és a hazai agrárpotenciál jobb kihasználását – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Környezetvédelmi Minisztérium sajtóosztálya.

Richard Takáč szerint különösen fontos, hogy Szlovákia hangja a mezőgazdaság kérdéseiben nemzetközi szinten is „világos, határozott és elismert”.

„A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a jelenlegi kormány egyértelmű prioritásai közé tartozik. Célunk, hogy a vidéken élő emberek helyben maradjanak, és a mezőgazdaságot vonzóbbá tegyük a fiatal generációk számára”

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: a memorandum aláírásával Szlovákia megerősíti nemzetközi együttműködését a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az erdészet és a fenntartható fejlődés területén.

„Igazságos és biztonságos mezőgazdaságot szeretnénk mindazok számára, akik nemcsak táplálni, hanem védeni is akarják a világot”

– tette hozzá Takáč.

Tomáš Taraba kiemelte, hogy Szlovákia az Európai Unió három legalkalmasabb országa közé tartozik a növénytermesztés és a mezőgazdasági termelés szempontjából.

„Ideális klímával, elegendő vízkészlettel és termékeny talajjal rendelkezünk. Szeretnénk kihasználni Szlovákia hatalmas potenciálját, és elősegíteni a nagyobb hozzáadott értéket képviselő agrártermelést”

– hangsúlyozta a környezetvédelmi miniszter.

Hozzátette, a szlovák mezőgazdaságot fejleszteni kell, és újra művelésbe kell vonni a parlagon hagyott termőföldeket.

A memorandum aláírói – a két miniszter és a FAO főigazgatója – közös szándékukat fejezték ki a fenntartható agrár-élelmiszeripari rendszerek átalakításában, az élelmiszer-biztonság erősítésében és a vidéki térségek támogatásában való aktív együttműködésre. Emellett céljuk, hogy a szlovák egyetemek hallgatói nagyobb mértékben bekapcsolódhassanak a FAO programjaiba, gyakorlati tapasztalatokat szerezve a modern technológiák és innovatív megoldások alkalmazásában.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) az ENSZ legnagyobb szakosított intézménye, egyben az egyetlen, amely kifejezetten az élelmezésbiztonság és a táplálkozás kérdéseire összpontosít. A szervezet a mezőgazdasági fejlesztések előmozdításán, a vidéki térségek megerősítésén, valamint a szegénység és az éhínség elleni nemzetközi küzdelem koordinálásán dolgozik.

BN/Felvidék.ma/TASR