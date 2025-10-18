Az idei Csemadok nap is hagyományt teremtett és közösséget épített Királyhelmecen

Október 17-én, péntek este ismét megtelt élettel a Városi Művelődési Központ Királyhelmecen, ahol a Hajdók Géza Csemadok Helyi szervezete megrendezte a Csemadok napot – egy olyan eseményt, amely a múlt értékeiből építkezve a jövő reményét hordozza, és amely mára hagyományteremtő ünneppé vált a bodrogközi városban.

A rendezvény célja nemcsak a közös szórakozás, hanem a magyar népi kultúra, a néptánc és a közösségi élet újraélesztése is volt.

A fellépők között köszönthettük a Szabolcsveresmarti Amatőr Színjátszócsoportot, a Kisgéresi Kiscikéket, valamint a Sarkantyús Néptáncegyüttest Cigándról, akik fergeteges hangulatot teremtettek.

Az est táncházzal zárult, ahol fiatalok és idősek együtt ropták a táncot a magyar népzene dallamaira.

A hagyomány nem a múlt poros emléke, hanem élő erő

Az esemény ünnepi megnyitóján Takács István, a Csemadok Királyhelmeci Alapszervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket és a fellépőket.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a Csemadok nap nem csupán kulturális rendezvény, hanem szívből fakadó közösségi ügy.

„A hagyomány nem a múlt poros emléke, hanem élő erő – olyan erő, amely megtart bennünket magyarnak, közösségnek, embernek”

– fogalmazott az elnök.

A Csemadok helyi szervezetének elnöke szerint a közösségépítés a világjárvány után különösen nehéz feladat lett:

„A Covid-időszak óta nehéz egyben tartani az embereket, megszólítani őket, elhívni bármilyen rendezvényre.

De mégis: összetartozunk. És ha csak egy kicsit is teszünk érte – ha eljövünk, ha részt veszünk, ha biztatjuk egymást – akkor van remény.”

A magyar hagyomány él, ha megéljük

Az elnök Kölcsey Ferenc gondolataival zárta beszédét:

„A haza ügye nemcsak a szívünkben, hanem a tetteinkben is kell, hogy éljen.”

Hozzátette: „Ezért ma ne csak emlékezzünk, hanem cselekedjünk is. Jöjjünk el, táncoljunk, énekeljünk, beszélgessünk, és adjuk tovább gyermekeinknek azt, amit mi is örökül kaptunk – a magyar szó, a népdal, a közösség szeretetét.”

A Csemadok nap ismét bebizonyította, hogy a hagyomány, a közösség és a magyar kultúra élő erő Királyhelmecen.

S ahogy a táncházban megszólalt a hegedű, s megdobbant a padló a táncos lábak alatt – sokan érezték: a magyar szív itt még mindig dobog, és tovább is fog dobogni. „Amíg van dal, van tánc, van összetartozás – addig van magyar jövő is.”

TI/Felvidék.ma