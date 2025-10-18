Fokozott adóellenőrzés Kassán: jövőre komoly bírságok várhatóak

Kassa városa aktívabbá vált a helyi adók és illetékek behajtásában. A település célja a nemfizetők számának csökkentése. Az önkormányzat felszólításokat küld azoknak a lakosoknak, akik nem fizetik meg a kommunális és építési hulladék után járó helyi illetéket. Emellett a város a rövid távú szálláshely-szolgáltatókat és az ingatlantulajdonosokat is ellenőrzi, akik eddig elkerülték adókötelezettségüket.

A városvezetés arra ösztönöz minden érintettet, hogy mielőbb teljesítsék kötelezettségeiket: az év végéig csak jelképes bírságokat szabnak ki, jövő évtől azonban a büntetések összege jelentősen nőni fog.

A város hivatalos honlapján közölt tájékoztatás szerint Kassának több mint 15 év erőfeszítés után sikerült új adatokat szereznie a belügyminisztériumtól, és hozzáférést kapott a lakosok teljes nyilvántartásához. Az elmúlt hónapokban egy hitelesített cég közreműködésével több városrészt is feltérképeztek, hogy megállapítsák, mely ingatlanokat nem jelentették be egyáltalán, illetve hol fizetnek a tulajdonosok a valósnál kisebb adót.

Az eredmények szerint több száz ingatlantulajdonos kerüli meg adófizetési kötelezettségét. A város szempontjából ez mintegy 750 000 négyzetméternyi különbséget jelentett a bejelentett és a ténylegesen adóztatott területek között. A feltérképezés a következő hónapokban is folytatódik.

Az önkormányzat fokozatosan beidézi azokat a tulajdonosokat, akik nem regisztrálták építményeiket vagy bővítéseiket, hogy tisztázzák az eltéréseket.

Ugyanez vonatkozik azokra a szállásadókra is, akik elmulasztották a helyi idegenforgalmi adó bevallását.

Marcel Čop, a városi hivatal igazgatója hangsúlyozta, hogy a város „rugalmas megoldást” dolgozott ki mindazok számára, akik eddig nem regisztráltak, vagy csak részben teljesítették kötelezettségeiket.

„Ha még az idei év végéig bejelentkeznek a kommunális hulladékdíj, az ingatlanadó vagy a szállásadó fizetőjeként, csupán egy öt eurós jelképes bírságot kell megfizetniük a késedelem miatt”

– mondta Čop.

„Az adókötelezettség bejelentését követően a 2020-tól visszamenőleg járó összeget is rendezni kell. Bár a törvény lehetővé tenné a teljes hátralékra kiterjedő bírság kiszabását, az év végéig minden esetben a minimális szintet alkalmazzuk. Emellett egyéni elbírálásra és részletfizetési megállapodásra is lehetőség van.”

A városvezetés ugyanakkor figyelmeztetett: ha valaki a felszólítás ellenére sem rendezi tartozását, végrehajtási eljárás indulhat ellene, amely a jogosítvány bevonásával is járhat. Csak az idei évben 105 jogosítványt érvénytelenítettek ezzel a módszerrel.

Dušan Tokarčík, a város szóvivője elmondta:

„Célunk, hogy a becsületesen fizető lakosoknak ne kelljen mások helyett viselniük a terheket, és így biztosítsuk a közszolgáltatások igazságos és átlátható finanszírozását.”

A városi adó- és illetékosztály egyúttal előre elnézést kér, ha előfordul, hogy felszólítást küldenek egy elhunyt személy nevére.

„Mivel a város (ellentétben a városrészekkel) nem rendelkezik anyakönyvi jogkörrel, ha valaki Kassán kívül hunyt el, a hivatal mint adókezelő nem szerez tudomást az elhalálozásról”

– magyarázták a hivatal közleményében.

A részletes információk Kassa város hivatalos weboldalán olvashatók.

BN/Felvidék.ma/TASR