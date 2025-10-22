A Kreml szerint a budapesti találkozót alaposan elő kell készíteni

Sem az orosz, sem az amerikai elnök nem akarja, hogy találkozójuk időfecsérlés legyen, a csúcsot alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak

„Két elnök, akik hatékony, eredményes munkavégzéshez szoktak. De a hatékonyság mindig előkészületeket igényel” – mondta

Arra kérdésre válaszolva, hogy ki döntött a találkozó budapesti megrendezése mellett, azt felelte, „ez kölcsönös kívánság volt”. Mint fogalmazott, az ukrajnai rendezés szünetel, a helyzet „megköveteli a legmagasabb szintű beavatkozást”, de ezt „jól elő kell készíteni”.

Közölte, hogy az orosz–amerikai csúcs időpontját még nem határozták meg. „Ehhez alapos előkészületek szükségesek, ami időt igényel”. Peszkov szerint a budapesti találkozóról „egyelőre nincsnek hírek”.

„Mindezt rengeteg pletyka, szóbeszéd és így tovább veszi körül. Ezek nagyobbrészt alapvetően nem felelnek meg a valóságnak. Egyelőre nincs hír” – nyilatkozott Peszkov, arra a kérdésre felelve, szünetel-e az orosz és az amerikai elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójának előkészítése, vagy csak a dátumról nem döntöttek még.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán újságírókkal közölte, hogy nem született megállapodás Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti találkozójáról.

Azt hangoztatta ugyanakkor, hogy nem lát jelentős akadályokat a csúcstalálkozó előtt.

„A kérdés az, hogy az elnökök által Anchorage-ben meghatározott paraméterek, keretek konkrét tartalommal teljenek meg. El kell ismerni, hogy ez egy nehéz folyamat. De a diplomaták éppen azért vannak, hogy ezzel foglalkozzanak” – fogalmazott.

A diplomata szerint kísérleteket tesznek a helyzet olyan beállítására, mintha valami megváltozott volna az egy, két, három héttel ezelőtti időszakhoz képest. Ezt annak a célzott törekvésnek tulajdonította, hogy az ellenzők csökkentsék a megállapodás elérésének esélyeit.

„Azt mondjuk, hogy a csúcstalálkozó előkészítése folytatódik. Ez különböző formákat ölthet” – nyilatkozott.

Mint mondta, nem tudja megerősíteni az a sajtóértesülést, miszerint Oroszország és az Egyesült Államok között zárt diplomáciai jegyzékváltás történt volna Ukrajnával kapcsolatban.

Hangot adott álláspontjának, miszerint nem segít a helyzeten azoknak a „pletykáknak, hamis híreknek” a sokasága, amelyek „anonim forrásokra hivatkoznak, és főként a nyugati média által ellenőrzött információs térben jelennek meg”.

