Home Itt és Most Szerdán a védelem indítványozta Kočner és Rusko szabadlábra helyezését
Itt és Most

Szerdán a védelem indítványozta Kočner és Rusko szabadlábra helyezését

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Marian Kočner és Pavol Rusko jogi képviselői szerdán indítványt nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróságra védenceik szabadlábra helyezésére. A két elítélt jelenleg 19 éves börtönbüntetését tölti a Markíza-váltók meghamisítása miatt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Marek Para ügyvéd.

A váltóhamisítási ügyben benyújtott fellebbezésről a Legfelsőbb Bíróság dönt. Para azzal indokolta az indítvány benyújtását, hogy

mindkét elítélt letöltötte a Büntető Törvénykönyv módosítása után az ilyen ügyben kiszabható maximális büntetést.

A védelem az Európai Unió Bíróságának a BAJI Trans ügyben hozott ítéletére alapozta az indoklását.

Kočner és Rusko tavaly fellebbezett az ítélet ellen. A fellebbezésben egyebek között a védelemhez való jog megsértésére, a törvénytelenül megszerzett bizonyítékokra hivatkoztak, ezek között a mobilalkalmazáson keresztüli kommunikációt is említi a védelem. A Legfelsőbb Bíróság már felállította a fellebbezési ügyet tárgyaló szenátust.

Kočnert és Ruskot váltóhamisítás miatt 2020-ban 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bazini Speciális Büntetőbíróság. Egy évvel később a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az ítéletet.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Új lehetőség: pedagógusigazolvány külhoni magyar pedagógusok részére

Fico szerint az EU-nak támogatnia kellene Trump és...

Szlovákia vasúti közlekedése százéves rendszerrel működik

Elhunyt Molnár László rádióbemondó, rendező

A Szlovák Püspöki Konferencia tiszteletben tartja a parlament...

Fico megbocsátott a merénylőnek, azt mondta, nem akar...

Kinevezte a belügyminiszter Jana Maškarovát országos rendőrfőkapitánnyá

Terrorista támadás miatt 21 év szabadságvesztésre ítélte a...

Elhunyt Dráfi Mátyás színművész

A választás időpontja az eredeti időpontban, 2026 október...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma