„A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről”

Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről, az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a budapesti békecsúcsról pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című, a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában.

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért nekik probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai–orosz csúcsra volna szükség, „na, de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, ha nem gondolkodsz előre, elragad a hév, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

Kitért arra: amióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, két nap alatt jönnek létre nagy dolgok. A közel-keleti békecsúcsról – pedig a közel-keleti helyzet az ukrán háborúnál komplikáltabb, történelmileg is terheltebb helyzet – szombat délben született döntés, és hétfő délután már aláírások voltak, és ott volt a fél világ. Tehát két-három nap alatt is létrejöhetnek találkozók – tette hozzá.

A miniszterelnök azt is mondta: az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik. Meglátása szerint az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt, „csábították, nyomták” ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből „visszajönni”.

A politika olyan műfaj, ahol nagy ügyekben, ha egyszer ráálltál egy vágányra, arról nem lehet lejönni anélkül, hogy az emberek kérdőre ne vonnának. Háborút veszíteni vagy egy háború elvesztésének a lehetőségét beismerni és ezért pályát módosítani, rendkívül bonyolult dolog

– mondta.

Az amerikaiaknak sem ment, Bidenék pontosan tudták, hogy ezt elszúrták, mégsem tudtak pályát módosítani. Ha nem jön Donald Trump, akkor nincs változás az amerikai politikában. Amerika azért tudott „kifarolni” ebből az egész elhibázott politikából, mert jött egy új elnök, aki azt tudta mondani, hogy volt, ami volt, azt valaki más csinálta, én vagyok az új elnök, most mást csinálunk, és egy új elnöktől ezt elfogadják. De Európában más a helyzet. Itt nem jött egyetlen nagy ország élére sem új elnök, tehát azoknak kéne revízió alá venniük az eddigi politikát, akik elhibázták – közölte.

A békemenet Brüsszelbe vitt üzenetéről szólva Orbán Viktor azt mondta: minden ilyen meggyőző erejű, hatalmas, sőt elsöprő méretű és kisugárzású esemény azt az üzenetet hordozza, hogy amit ő Brüsszelben képvisel, az nem a miniszterelnök vagy a magyar kormány álláspontja, mögött áll egy nép.

Kiemelte: mindenki érzi, hogy fölösleges őt nyomás alá helyezni, beszorítani egy sarokba és gyomrozni. Először is, „mert kibírom”, másodszor, mert „még ha nem bírnám ki, se vezetne eredményre”, mert egy nép nem akarja azt, amit az unió vezetői Brüsszelben akarnak, és ha nem akarja, akkor ellenáll.

„Már ha van benne elég kurázsi, meg erő, de az ’56-os megemlékezés arról szól, hogy a magyarokban van elég kurázsi, van elég erő, van szufla, bennünket nem lehet szolganépként kezelni”

– fogalmazott.

A miniszterelnök szépnek és felemelőnek nevezte az október 23-ai nemzeti ünnepet. Orbán Viktor – aki az EU-s csúcsra érkezett Brüsszelbe – azt mondta: erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. Hozzátette: most mindenki a politika felől közelít az október 23-i nagygyűlésekhez, de valójában ez egy nemzeti ünnep, amelyen az ’56-os hősökre emlékeztek és arra, hogy a legnehezebb időkben is képesek voltak kiállni a jó ügyek és „saját magunk mellett”.

Külön köszönetet mondott az ünnepi műsorban részt vevő művészeknek, hangsúlyozva, hogy régen látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget.

Ugyanakkor mire odaért Brüsszelbe, ott „már égett a ház”. „Itt Brüsszelben szembejön a valóság” – mondta, hozzátéve, hogy olyan napirendi pontok voltak az uniós találkozón, mint az orosz–ukrán háború, a versenyképesség, a lakhatási kérdések Európában, és néhány külpolitikai kérdés is. És elfogyott a pénz – állapította meg, jelezve, hogy meghallgatták az Európai Központi Bank elnökét.

Hangsúlyozta: az EU rosszabbul teljesít, mint a világ többi része, ezért egyre nagyobbak a gazdasági nehézségek, közben pedig az EU egyre több mindent vállal, például egy háborút, így elfogyott a pénze. Ezért „ideges hangulat” volt a találkozón, ahol több miniszterelnök a „magyar tónust meghazudtoló hangnemben” kelt ki néhány napirenden lévő, és a háborútól függetlenül az uniós gazdaságot lerontó, 8–10 százalékos energiaáremeléssel járó döntés ellen, amelyeket az Európai Bizottság rá akar erőltetni a tagállamokra – fűzte hozzá.

Arról is beszélt, hogy értékelése szerint az Európai Néppárt határozza meg a magyarországi ellenzék politikáját. Azt mondta: a magyar ellenzéknek, a Tiszának és a DK-nak is vannak gazdáik, az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták Pártja. Itt mind a kettő háborút akar – hangsúlyozta.

Hozzátette: Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni. A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal – mondta.

Úgy fogalmazott: egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké. Amikor a néppárt összecsap az európai patriótákkal, az olyan, mintha a Tisza vitatkozna a Fidesszel – jegyezte meg.

A nyugdíjpolitikáról szólva Orbán Viktor azt mondta: mindenkit óvna attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk bármit csinálni vele, akkor egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat vagy a tizenharmadik havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket. Ez napirenden van, a kormány foglalkozik vele, és azon dolgozik, hogy meglegyen a pénzügyi alapja – tette hozzá.

Hangsúlyozta:

Óvná Magyarországot attól is, hogy nyugdíjadót vezessenek be, mint amit a Tisza mond vagy hogy egyeseknek többet adjanak, másoknak pedig kevesebbet.

Ezek mind hagymázas ötletek, amelyeket a leghatározottabban vissza kell utasítani, el kell felejteni – jelentette ki, hozzátéve, nemcsak a társadalmi igazságossággal megy szembe, hanem egy olyan darázsfészekbe nyúl bele, aki a nyugdíjrendszer belső viszonyaiba avatkozik, amit nem is tud.

Orbán Viktor a Tisza Párt adóterveiről szólva úgy fogalmazott: „az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik”, elhangoznak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást. A Tisza vezetői arról beszéltek, nyíltan megmondták a saját embereiknek, hogy nem lehet megmondani a választás előtt, mire készülnek, mert ha megmondanák, elveszítenék a választást – idézte fel.

Hozzátette: ezért van összevissza beszéd a másik oldalon, mert ezt a valódi szándékot akarják elleplezni. De a modern politikában ez nagyon nehéz, mindenki hallhatta a saját fülével, amikor a tiszások szavaztak arról, hogy az egykulcsos adó helyett progresszív adó legyen, ami adóemelést jelent. Vagy amikor arról beszéltek a szakértőik, hogy a nyugdíjrendszerbe be kell avatkozni, és el kell törölni a Nők 40-et, a 13. havi nyugdíjat át kell alakítani – emlékeztetett.

A terv az, hogy „megnyúzzák a nyugdíjasokat, megnyúzzák a középosztályt”, elveszik a pénzt a családoktól – jelezte.

Hangsúlyozta:

Ez a magasabb újraelosztásról szóló terv egyfajta társadalmi mérnökösködés, „komcsi gondolkodásmód”.

Az ő fejükben van egy elgondolás arról, hogy milyen az igazságos élet, és megpróbálják az embereket rákényszeríteni arra, hogy a politikusok által kigondolt igazságos élet szabályai szerint éljenek – figyelmeztetett, hozzáfűzve: ebből jön a zsarnokság, az elnyomás, a végén pedig a gazdasági csőd.

Van egy másik gondolkodás, ez a miénk: ha tízszer többet keresel, fizess tízszer több adót – jelezte.

A kormány csak annyi pénzt akar adóban elvenni az emberektől, amennyi feltétlenül szükséges az ország működtetéséhez. „Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében. Nem elvenni akarjuk tőlük a pénzt, utána igazságos világot csinálni. Ez egy balos dolog, nekünk eszünk ágában sincs”

– szögezte le.

Orbán Viktor az az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta:

Még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség.

A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, mert annak árát a nagy multicégek és energiacégek fizetik meg, és Brüsszel az ő érdeküket képviseli a magyar emberekkel szemben – figyelmeztetett.

Hozzátette, a DK és a Tisza Párt ezt a brüsszeli vonalat támogatja, eltörölnék a rezsicsökkentést.

A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jön, hogy most szankciók vannak az orosz energiahordozókkal szemben – ismerte el, hangsúlyozva: ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni.

Tehát aki rezsicsökkentést akar, annak meg kell védenie Magyarországnak azt a jogát, hogy az oroszoktól vásároljunk, vagy az oroszokéval azonos áron, vagy annál olcsóbban vásároljunk olajat és gázt. Ez a meccs nincs lefutva

– összegzett Orbán Viktor.

„Brüsszeli hipokráciának”, kétszínűségnek nevezte az energiadiverzifikálással kapcsolatos álláspontot. Arra hivatkozott: a diverzifikálás minél több lehetőségen keresztüli energiabeszerzést jelent, de mitől lenne diverzifikáció, ha Magyarországnak a jelenleg működő két kőolajvezetékéből egyet, az Ukrajnán keresztül érkező Barátság vezetéket le kellene állítania?

Szerinte itt „kibújik a szög a zsákból”, valójában arról van szó: nem akarják elfogadni, hogy Magyarországon, szemben az összes európai uniós állammal a rezsi rendkívül alacsony. Hozzátette: az európai országok polgárai közül a magyarok költik a fizetésük legkisebb százalékát rezsire.

Úgy értékelt: Brüsszelnek az is egy problémát okoz, hogy az európai országok polgárai példaként tekintenek a sikeres magyar társadalmi programokra – a rezsicsökkentésre, a nyugdíjrendszerre, a migrációval szembeni ellenállásra – és erre hivatkozva lépnek fel a saját kormányaikkal szemben.

„Tehát Magyarország egy kavics a cipőben, egy kényelmetlen példa azok számára, akik nem olyan politikákat folytatnak, mint amit Magyarország. Ezért a nyomás kétszeres”

– hangsúlyozta, jelezve azonban, hogy a kormánynak nem ezzel kell foglalkoznia, hanem meg kell védenie mindazt, ami fontos és jó az emberek számára.

MTI/Felvidék.ma