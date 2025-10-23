„A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma”

Magyarország legnagyobb politikai erejének, egész Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet Orbán Viktor magyar miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen Budapesten.

Orbán Viktor a Budáról a Kossuth térre érkezett Békemenet résztvevői előtt azt mondta, a Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját.

„Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát”, képesek voltatok megvédeni Magyarország határait, és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként” – hangoztatta a kormányfő.

Úgy folytatta, képesek voltak egyetlenként, az egész „brüsszeli kígyófészekkel” szemben megvédeni a családjaikat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, megvédeni a gyermekeiket „a természet és a teremtés rendjével ellentétes eszméktől és tanításoktól”.

Hozzátette, ma európaiak milliói ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára, a fél karjukat odaadnák azért, ha migránsmentes hazájuk lehetne, éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből, kitilthatnák az iskolákból „az eszement genderaktivistákat”.

„Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok”

– közölte Orbán Viktor, köszönetet mondva ezért a résztvevőknek.

MTI/Felvidék.ma