Erősebb volt az idei influenzaszezon – több mint kétezer intézmény zárt be átmenetileg

Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ SR) a 2024/2025-ös influenzaszezonban a tavalyinál valamivel intenzívebb megbetegedési aktivitást regisztrált. A légúti fertőzések alakulása idén is a megszokott szezonális mintát követte, két hullámban jelentkezve – közölte az egészségügyi hatóság honlapján.

„Az első, fokozatosan erősödő megbetegedési hullámot 2024 40. naptári hetétől figyeltük meg, amely a 2024-es év 51. hetében, tehát közvetlenül a karácsonyi szünet előtt érte el csúcspontját. A második, jóval meredekebb növekedés a téli szünet végén, illetve az iskolák és óvodák újranyitása után következett be. Konkrétan 2025 első naptári hetétől észleltük az újabb emelkedést, amely az 5. héten tetőzött” – pontosított a hivatal.

A 2024/2025-ös influenzaszezon során helyi és járási szintű járványok is előfordultak, amelyek szinte az egész ország területét érintették, ám országos szintű influenzajárványt nem állapítottak meg.

A járványhelyzet miatt több mint kétezer oktatási intézmény volt kénytelen ideiglenesen bezárni. Az ÚVZ adatai szerint a szezonban 1374 óvoda, 1367 alapiskola és 97 középiskola szüneteltette a tanítást, valamint egy, hároméves kor alatti gyermekek számára működő intézményt is be kellett zárni.

„A legtöbb intézménybezárás a 2025-ös év 5. naptári hetében történt, összesen 781 oktatási létesítmény volt ekkor zárva”

– tette hozzá a Közegészségügyi Hivatal.

