Sárgyűjtőhelyek létrehozásával is segítheti a lakosság a fecskék fészekrakását

Sárgyűjtőhelyek létesítésével is segítheti a lakosság a fecskék tavaszi fészekrakását – figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A hazatérő fecskéknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találni, amivel megépíthetnék, vagy helyrehozhatnák fészkeiket – írja a szervezet szerdai közleményében.

Az MME ezért azt javasolja, hogy a meglévő természetes, és a kihelyezett mesterség fészkek, fészektelepek közelében minél több helyen létesüljenek sárgyűjtőhelyek. Ezeket április második felétől legalább május végéig, folytatódó aszály esetén a másodköltés kezdetekor, június végétől néhány újabb hétig érdemes működtetni.

Az utcai csapok megszűnése, továbbá a magyarországi legelő- és háztájiállat-tartás összeomlása miatt eltűntek a jószágitatók és az útszéli pocsolyák a jelentős részben aszfalttal, betonnal, térburkoló kővel fedett talajú településekről.

Ezen lehet segíteni sárgyűjtőhelyek létesítésével és fenntartásával. A legkézenfekvőbb megoldás, ha kis forgalmú utak földes padkáján, a gyártelepek udvarán slag vagy vödör segítségével asztalnyi területet addig locsolnak vízzel, amíg a talaj többet már nem tud beszívni. Ezt követően arra kell figyelni, hogy az időjárástól, a csapadékviszonyoktól függően néhány naponta újra meg kell locsolni a területet, folyamatosan lágy saras állagban tartva azt.

Ilyen sárgyűjtőt a kertben is lehet létesíteni, vagy tálcás sárgyűjtőhelyet is lehet alkalmazni, amelyet erkélyen, vagy tornácon is ki lehet helyezni.

MTI/Felvidék.ma