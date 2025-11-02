Home Hitélet Jubileumi magyar nyelvű szentmisére hívják a híveket a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházba
PP/BK
PP/BK
A nyitrai székesegyház (Fotó: archívum)

A szentév alkalmából a Via Mariae Polgári Társulás autóbuszos zarándoklatot szervez Szent András havának 8-ik napján a nyitrai és besztercebányai egyházmegyék jubileumi templomaiba.

A zarándoklat kezdetén a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban, 9:30 órai kezdettel magyar nyelvű szentmisére kerül sor, melyet a jubileumi év alkalmából Ďurčo Zoltán atya, püspöki helynök mutat be.

Szeretettel várják azokat is, akik kizárólag csak a nyitrai székesegyházban szeretnének részt venni a magyar nyelvű szentmisén.

A székesegyház, amely Szent Emmerám püspök és vértanú nevét viseli, a legrégebbi egyházmegyei templom Szlovákiában. A megyéspüspök székhelye, a lelki élet központja és az egész egyházmegye jelképe. Történelmileg és építészetileg három templomból áll, és a nyitrai vár-komplexum része.

Az autóbuszos úthoz a következő helyszíneken lehet csatlakozni: Alsóbodok, Pográny, Csitár, Nyitragerencsér, Berencs, Nagykér, Nagycétény, Csehi. Nyitra.

A jelentkezést Patay Péter szervező várja SMS-ben a 0908 132086-os számon.

PP/BK/Felvidék.ma

