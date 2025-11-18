Robert Fico kormányfő és a Smer-SD elnöke ismételten hangsúlyozta a szabad és demokratikus választásokra alapuló szlovák politikai rendszer reformjának fontosságát, mert szerinte Szlovákiában a demokrácia a bolondok hajójának tengerévé vált.

„Nem indulhat 31 párt és nem alakíthatunk széles koalíciókat, melyek aztán működésképtelenek. A demokrácia ezen formája káros Szlovákiának” – jelentette ki beszédében a kormányfő a November 17. – a más vélemény iránti tisztelet című pártrendezvényen a nyitrai Agrokomplexben.

„A demokráciában demokratikus versenynek kellene folynia a legjobbak között, akik a legjobb gondolatokért versenyeznek” – hangsúlyozta.

Szerinte Szlovákiában a demokrácia a bolondok hajójának tengerévé vált.

„Az a jó demokrácia, ahol szabad és demokratikus választások alapján oszlik el a hatalom, egyidejűleg pedig a résztvevők tiszteletben tartják egymást és bizonyos szabályokat” – mondta.

A hétfői ünnep alkalmából kijelentette, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy 1989. november 17. előtt is volt élet Szlovákiában.

„Az emberek dolgoztak, értékeket alkottak, amiket aztán privatizáltak és szétloptak. Ne feledkezzünk meg a kontinuitásról” – jegyezte meg.

Üdvözölt mindenkit, aki törvényes módon szervezett tömegrendezvényen emlékezett meg november 17-ről.

Elmondása szerint a Smer-SD párt sosem fogadott el olyan törvényt, ami szembe ment volna a demokrácia értékeivel vagy ami korlátozta volna az emberi jogokat.

„Sosem éltünk vissza a hatalommal, a médiával vagy a rendőrséggel és nem avatkoztunk más országok ügyeibe” – tette hozzá Fico. Kiemelte, 7 választásból 4-et mégis megnyertek.

Meg van róla győződve, hogy újra kell kezdeni Ján Kuciak újságíró és jegyese gyilkosságának kivizsgálását.

„Hivatalosan felszólítom a belügyminisztert és a főügyészt, hogy az új nemzetközi körülmények fényében újra vizsgálják ki, mi történt 2018-ban és mondják végre el a szlovák nemzetnek, hogy pontosan mi történt az újságíróval meg a barátnőjével” – jelentette ki.

tasr/Felvidék.ma