Az ellenzéki KDH, SaS, PS és a parlamenten kívüli Demokrati Fico kormányának végét követelte a tüntetésen Pozsony központjában.

A következő választáson akarják legyőzni őt, amelyet Michal Šimečka, a PS vezetője kijelentései alapján meg akarnak nyerni.

A „Novembert nem adjuk” című rendezvényen, melyet a bársonyos forradalom 36. évfordulójára rendeztek, több tízezer ember vett részt.

A tömeg az „Elegünk van Ficóból”, „Változást akarunk” és „Szlovákiát nem adjuk” jelszavakat skandálta. A szervezők számítása szerint 50 ezer ember volt a tüntetésen.

Michal Šimečka szerint 1989. novemberében az emberek bátrak voltak és szabadságra vágytak.

„Pontosan ez az a két érték, amit a kommunisták nem értettek. Úgy, ahogy Robert Fico sem érti őket. Ezért fog veszíteni, ugyanúgy, mint a kommunisták” – jelentette ki.

A PS és az ellenzék vezetőjeként készen áll megnyerni a választásokat és legyőzni Robert Fico kormányát. Az emelvényen azt is kijelentette, hogy a hatalom átvétele után az egyik első tennivalójuk az lesz, hogy november 17-ét újra munkaszüneti nappá nyilvánítják.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke szerint Szlovákiában több a jó, az erő és a remény, mint azt bárki is el tudná képzelni. Meggyőződése, hogy az országnak új bársonyos forradalomra van szüksége: a tisztesség, a szakértelem és becsületes gazdálkodás forradalmára.

„A remény nem gyengeség. A remény egy elhatározás, hogy nem adjuk fel. Egy elhatározás, hogy a holnap lehet jobb, mint a ma” – üzente az emelvényről Gröhling.

František Mikloško, a KDH képviselője szégyennek nevezte, hogy a kormány eltörölte a november 17-i munkaszüneti napot.

„Fico és a kormánykoalíciója ki akarja törölni emlékezetünkből az újkori történetünket, amely november 17-én kezdődött” – állapította meg Mikloško.

Hozzátette, hogy Szlovákiában mindig akadtak emberek, akik egy szebb jövő felé mozdították az országot.

Jaroslav Naď, a parlamenten kívüli Demokrati elnöke azt üzente a koalíciónak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni. Úgy véli, a kormányfő pontosan úgy rombolja az igazságosságot Szlovákiában, mint a kommunisták.

„Ma láthatjuk, hogy a kormányhivatal csak a moszkvai orosz propaganda szócsöve, pont úgy, mint a kommunizmus idején” – jegyezte meg.

A politikai tüntetés után a Béke Ukrajnának (Mier Ukrajine OZ) Polgári Társulás rendezvényére került sor a Szabadság téren Pozsonyban.

A tömeghez több szónok is szólt, akik a kormányt kritizálták, köztük Iveta Radičová volt kormányfő is.

„A politikusok dolga nem az, hogy irányítsanak bennünket. A politikusok dolga, hogy bebiztosítsák a közigazgatást és kezeljék a közvagyont, ha pedig erre nem képesek, akkor távozzanak. A politikusok dolga, hogy szolgálják a gyengébbeket, a védteleneket, a kisebbségeket és bebiztosítsák az igazságosságot. Nem az a dolguk, hogy gazembereket támogassanak” – mondta Radičová.

A polgári társulás képviselői egyben felolvasták a társulás nyilatkozatát, mely egy felhívás minden generációhoz.

A Béke Ukrajnának nagy kihívás előtt áll: megóvni demokráciát Szlovákiában – vélik.

„Kiharcoltuk magunknak a demokráciát, de a demokrácia egyben nagy felelősség is“ – jelentették ki.

Emlékeztettek arra, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, amely most a létezéséért harcol.

A Slovensko mozgalom a pozsonyi emelvényen nem lépett fel, ők más városokban szervezett rendezvényeken emlékeztek meg november 17-ről.

tasr/Felvidék.ma