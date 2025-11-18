Az ellenzéki KDH, SaS, PS és a parlamenten kívüli Demokrati Fico kormányának végét követelte a tüntetésen Pozsony központjában.
A következő választáson akarják legyőzni őt, amelyet Michal Šimečka, a PS vezetője kijelentései alapján meg akarnak nyerni.
A „Novembert nem adjuk” című rendezvényen, melyet a bársonyos forradalom 36. évfordulójára rendeztek, több tízezer ember vett részt.
A tömeg az „Elegünk van Ficóból”, „Változást akarunk” és „Szlovákiát nem adjuk” jelszavakat skandálta. A szervezők számítása szerint 50 ezer ember volt a tüntetésen.
Michal Šimečka szerint 1989. novemberében az emberek bátrak voltak és szabadságra vágytak.
„Pontosan ez az a két érték, amit a kommunisták nem értettek. Úgy, ahogy Robert Fico sem érti őket. Ezért fog veszíteni, ugyanúgy, mint a kommunisták” – jelentette ki.
A PS és az ellenzék vezetőjeként készen áll megnyerni a választásokat és legyőzni Robert Fico kormányát. Az emelvényen azt is kijelentette, hogy a hatalom átvétele után az egyik első tennivalójuk az lesz, hogy november 17-ét újra munkaszüneti nappá nyilvánítják.
Branislav Gröhling, az SaS elnöke szerint Szlovákiában több a jó, az erő és a remény, mint azt bárki is el tudná képzelni. Meggyőződése, hogy az országnak új bársonyos forradalomra van szüksége: a tisztesség, a szakértelem és becsületes gazdálkodás forradalmára.
„A remény nem gyengeség. A remény egy elhatározás, hogy nem adjuk fel. Egy elhatározás, hogy a holnap lehet jobb, mint a ma” – üzente az emelvényről Gröhling.
František Mikloško, a KDH képviselője szégyennek nevezte, hogy a kormány eltörölte a november 17-i munkaszüneti napot.
„Fico és a kormánykoalíciója ki akarja törölni emlékezetünkből az újkori történetünket, amely november 17-én kezdődött” – állapította meg Mikloško.
Hozzátette, hogy Szlovákiában mindig akadtak emberek, akik egy szebb jövő felé mozdították az országot.
Jaroslav Naď, a parlamenten kívüli Demokrati elnöke azt üzente a koalíciónak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni. Úgy véli, a kormányfő pontosan úgy rombolja az igazságosságot Szlovákiában, mint a kommunisták.
„Ma láthatjuk, hogy a kormányhivatal csak a moszkvai orosz propaganda szócsöve, pont úgy, mint a kommunizmus idején” – jegyezte meg.
A politikai tüntetés után a Béke Ukrajnának (Mier Ukrajine OZ) Polgári Társulás rendezvényére került sor a Szabadság téren Pozsonyban.
A tömeghez több szónok is szólt, akik a kormányt kritizálták, köztük Iveta Radičová volt kormányfő is.
„A politikusok dolga nem az, hogy irányítsanak bennünket. A politikusok dolga, hogy bebiztosítsák a közigazgatást és kezeljék a közvagyont, ha pedig erre nem képesek, akkor távozzanak. A politikusok dolga, hogy szolgálják a gyengébbeket, a védteleneket, a kisebbségeket és bebiztosítsák az igazságosságot. Nem az a dolguk, hogy gazembereket támogassanak” – mondta Radičová.
A polgári társulás képviselői egyben felolvasták a társulás nyilatkozatát, mely egy felhívás minden generációhoz.
A Béke Ukrajnának nagy kihívás előtt áll: megóvni demokráciát Szlovákiában – vélik.
„Kiharcoltuk magunknak a demokráciát, de a demokrácia egyben nagy felelősség is“ – jelentették ki.
Emlékeztettek arra, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, amely most a létezéséért harcol.
A Slovensko mozgalom a pozsonyi emelvényen nem lépett fel, ők más városokban szervezett rendezvényeken emlékeztek meg november 17-ről.
tasr/Felvidék.ma