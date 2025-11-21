Határon átnyúló együttműködési program keretében újul meg a monoki reneszánsz várkastély

2025. március 7-én a tőketerebesi Andrássy-kastély dísztermében aláírásra került az Interreg Magyarország–Szlovákia Program keretében az „Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége” című projekt partnerségi szerződése, ezzel kezdetét vette a határon átnyúló kezdeményezésű, a közös kulturális, szellemi és épített örökségek megőrzését, rehabilitációját és turisztikai hasznosítását célzó komplex projekt.

Az Interreg Magyarország–Szlovákia Program keretében Abaújszántó Város Önkormányzata (HUN), a „Monoki Reneszánsz Kastély” Kft. és Tőketerebes Város Önkormányzata határon átnyúló kezdeményezésben, „Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége” címmel közösen tervez fejlesztést megvalósítani.

A projekt 2 446 327,84 euró összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt összköltsége az önrésszel együtt 3 057 909,81 euró. A monoki Monaky–Andrássy–Széchényi-várkastély felújítása 1 322 236 euró ERFA támogatási összegből európai uniós támogatásból valósul meg.

A projekt három helyszínét szellemi és kulturális síkon összekovácsolják az Abaúj–Zemplén térség épített értékeinek megőrzésére tett törekvések. Cél a közös történelmi örökség rehabilitációja, a modern turisztikai kínálat feltételrendszerének kiépítése a megújuló műemléképületekben, a hatékony és élményalapú interpretáció elérése érdekében.

A projektben részt vevő felek közös kihívása és egyben lehetősége örökölt kulturális értékeik megújítása és azok turisztikai, valamint társadalmi-kulturális hasznosítása.

A Monaky–Andrássy–Széchenyi-kastély Magyarország területén egyedülálló minőségben és eredeti reneszánsz formáját megőrizve maradt fent a Tokaj borvidéken, a Tokaj–hegyaljai világörökségi kultúrtáj területén.

A monoki reneszánsz várkastély különös története

Az építtető család 1273-ban IV. László királytól kapta adományként a települést. Az adományozott Simon comes fiai vették fel a de Monak, vagyis Monaky nevet, amelyet tovább örökítve az évszázadok során a régió tekintélyes nemesi családjává váltak. A késő reneszánsz kastély felépítése a 16. század végére, 1590 körülire tehető, feltehetően Monaky (IV.) János füleki várkapitány emeltette.

A kastély ekkori első periódusa egy kéttraktusos, téglalap alaprajzú középső tömbből állt – illetve kibővített formában áll ma is –, nyugati sarkán egy kerek, átellenes keleti sarkán pedig egy téglalap alaprajzú toronnyal.

A báró Monaky család 1643-as kihalása után az egyik leányági örökös Andrássy Mátyással kötött házassága révén az Andrássy családhoz került a kastély. Valamikor 1673 előtt átépítést végeztek az épületen, ezen második építési periódusban készült el az emeletes, az épület tömbjéhez illeszkedő délkeleti bővítmény.

A kastély harmadik építési periódusa, barokk stílusú átalakítása az 1740-es évek táján készült el, ekkor épült a délkeleti homlokzat előrelépő középrésze is. A 20. században a gróf Andrássy famíliától a gróf Széchényi család örökölte a kastélyt, amely egészen a második világháború utáni államosításig birtokolta az épületet.

Egyedülálló gótikus és reneszánsz bútorműgyűjtemény kap helyet a várkastélyban

A felújított kastélyban kap helyet egy Magyarországon egyedülálló, de európai szinten is mind mennyiségben, mind minőségben kiemelkedő, az épülettel egy történeti korból származó – olasz, portugál és spanyol eredetű – gótikus, reneszánsz és késő reneszánsz bútor- és műtárgygyűjtemény.

Hiteles, átfogó szakmai háttérrel, kreatív, innovatív módon kerülnek ismertetésre, valamint vizuális és történeti kontextusba helyezésre az egyes műtárgyak, műtárgycsoportok.

A kastély alagsorában az egykori tulajdonos családok és a kastély fordulatos története is korszerű, interaktív módon kerül bemutatásra, és a történeti pincerendszerben berendeznek egy borászati témájú pincekiállítást. Tehát a Monaky–Andrássy–Széchényi-várkastély reneszánsz épületének műemléki helyreállítása mellett a látogathatóság feltételei is megvalósulnak a fejlesztés által.

A projekt keretében olyan, a műemlékvédelmi követelményeknek megfelelő épületek, műemlékek kialakítása a cél, amelyekben magas színvonalú, a modern kulturális turisztikai igényeknek megfelelő, egyedi, országos és nemzetközi szinten is versenyképes, élményalapú attrakció létrehozása valósul meg.

A beruházás az értékelvű hasznosítás és örökségmegőrzés mellett a turisztikai vonzerőfejlesztés, a nem formális oktatás, a vidékfejlesztés, a munkahelyteremtés és a gazdaságélénkítés céljainak is teljesen megfelel.

Nyitás várható időpontja: 2026. december 31.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma