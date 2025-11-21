Home Régió Határtalanul magyarok koncert Gömörpéterfalán
Határtalanul magyarok koncert Gömörpéterfalán

Chovan Lilla
(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

A Dalia Népfőiskola szervezésében 3. alkalommal került sor erre az eseményre a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház pajtájában. A kezdeményezés célja, hogy a határon túli és az anyaországi magyarok összetartozását, összefogását a dallamok segítségével is erősítsék.

Kányádi Sándor, erdélyi magyar költőnk híres idézete így szól: „Én nem határon túli magyar vagyok, hanem határtalanul magyar.” Ez a mély gondolat adta az alapját a Határtalanul magyarok koncert mottójának: Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok.

A Határtalanul formáció tagjai a délvidéki Török Tilla, az erdélyi Fábián Zoltán, a felvidéki Vadkerti Imre, s idén az anyaországot képviselő dr. Juhász Istvánhoz Pad Richárd is csatlakozott.

Kopecsni Gábor, a Dalia Népfőiskola és a Felföldi Dalia Szövetség vezetője és a koncert megálmodója elmondta: spontán ötletből indult, hogy az előadóművészeket, akikkel szoros barátságot ápol, bemutatja egymásnak és fellépést szervez nekik.

A megérzése, hogy ebből valami nemzeti öntudatot erősítő dolog lehet, beigazolódott. Azóta már számos helyen felléptek műsorukkal, többek között novemberben a budapesti Barba Negrában is. Mindenhol nagy sikert aratnak.

(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

Gömörpéterfalán együtt dobbantak a szívek. Érkeztek résztvevők szerte a Felvidékről és az anyaországból is.

Török Tilla népdalokat énekelt, hegedűn és kobzon játszott, Fábián Zoltán és Vadkerti Imre gitároztak, saját dalaikat és feldolgozásokat énekeltek, dr. Juhász István a doboknál, Pad Richárd pedig a billentyűknél kapott helyet.

Ez az öt ember különböző műfajokban tevékenykedik, mégis ez teszi különlegessé a produkciójukat. Külön-külön is igazán tehetségesek, együtt pedig kimagasló művészi elemekkel, technikákkal ellátott műsorral kápráztatják el a nézőket. A nemzeti rock, a magyar népdalok, a többféle hangszerek és hangszínek egyedülálló dallamokká formálódnak egy fontos ügy érdekében.

Ez az egyedülálló társaság itt, ebben a kicsiny faluban, Gömörpéterfalán kovácsolódott össze. Itt kezdődött a történetük, amelynek nincs még vége.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

