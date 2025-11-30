Adventi nyitány Galántán: a hagyomány és a közösség ereje emelte az ünnepi hangulatot

November 29-én Galántán ünnepélyes adventi nyitánnyal kezdődött az ünnepi időszak, amelynek két kiemelt programja – a Ha betér az égi király című bábjáték, valamint a karácsonyi kvíz – nagy érdeklődés mellett valósult meg.

Karácsonyi kvízt szervezett a Pázmány Péter Alapítvány, a Galánta és Vidéke Polgári Társulás és a Magyar Szövetség Galántán. A Galánta és Vidéke Polgári társulás ügyvezetője, Horváth Judit és a kvízmester, Szomolai Andrea egy hónappal ezelőtt álmodta meg a kérdezz-felelek jellegű kvízest ötletét azzal a céllal, hogy egy régi, közkedvelt játékkal hozzák össze és építsék a mátyusföldi közösséget.

A kvízre érkeztek csapatok Nagymácsédról, Galántáról, Felsőszeliből, Vezekényről és a régió további településeiről is. A meghirdetett kvízre karácsonyi filmekből készültek fel a csapatok. Ezek között voltak olyan régi klasszikusok is, mint a Reszkessetek betörők, a Boldog karácsonyt, Hetty néni vagy a Grinch.

A kvíz történelmi vonalat is tartalmazott, hiszen alapos tudásra volt szükség, ha valaki érdemben meg akart válaszolni a Sissi című filmsorozattal kapcsolatos kérdéseket.

„Nagyon boldogok voltunk, mert színültig megtelt a helyszín. Mindenki otthon érezte magát, a legkisebbek közösen játszottak a kvíz előtt és utána is, a felnőttek beszélgettek, ismerkedtek, megbeszélték az adventi készülődés pontjait. A kvíz előtt több család mesélte, hogy egész héten összejöttek valamelyiküknél, és közösen nézték a filmeket – igazi közösségépítő rendezvény sikeredett, nem tervezünk megállni, remek nyitány volt, talán a következő alkalom egy húsvéti kvíz lesz – de nagyon reméljük, hogy ki fogjuk nőni a Pázmány-házat. Nagy öröm volt látni ezt az igazi, boldog, nevetéssel teli zsibongást”

– mondták a szervezők.

A kvíz első díja egy élő karácsonyfa volt a Nay Stromceky vállalat támogatásával – a nagymácsédi gyermekcsapat vihette haza a karácsonyfát. A második díjat megosztva kapta a galántai csapat és a felsőszeli gyermekcsapat – karácsonyi finomságokat vihettek haza, míg a harmadik díj, a Vidám Paradicsom felajánlásával egy doboz karácsonyi gyümölcs és zöldség a felsőszeli Csínymanók csapatához vándorolt.

A gyerekek szerint ez roppant jó móka volt, szívesen jönnek játszani máskor is.

A betlehemes bábjátékot pedig Fabók Mancsi mutatta be a portálunknak, aki hangsúlyozta: a hagyományos betlehemezés ma is élő, működő műfaj, amelyhez „nem kell sokat módosítani” ahhoz, hogy a XXI. század emberét is megszólítsa.

Mint fogalmazott,

a darab jóízű humorral átszőtt, mégis mélyen megérinti a közönséget, és segít az ünnepre való ráhangolódásban.

Az elmúlt időszakról szólva Fabók Mancsi kiemelte, hogy szinte folyamatos úton vannak, egyik helyszín után következik a másik, de az előadások és a találkozások adják azt az energiát, amelyből „minden nap tovább lehet lendülni”.

Mint megjegyezte,

még azokon az alkalmakon is érkezik erős visszajelzés, amikor ők maguk kevésbé érzik a tökéletes találkozást: „mindig ül valaki, akinek ez az egyik legfontosabb színházi élménye”.

A betlehemesről elmondta: alapfelépítése évről évre változatlan, ám saját változatuk különlegessége, hogy a kisded Jézus nyugtalanságán keresztül egy nagyheti ének is megjelenik, mintegy álomjelenetként. Ezzel – mint húzta alá – a népi kultúra egészének „kerekségét” jelenítik meg, hiszen a születésben már ott rejlik a húsvét és a pünkösd üzenete is.

A darabban magyar kecskeduda, furulya, koboz, kolomp és különféle csörgő-hangszerek szólaltak meg, tovább erősítve a hagyományos előadás varázsát.

Felvidék.ma