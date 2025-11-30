Adventváró teadélután Léván

A Lévai Szent László Kör életében már hagyomány, hogy minden évben szervez adventváró eseményt. Idén azonban nemcsak az ifjúságot, hanem minden generációt adventváró teadélutánra hívtak a lévai Reviczky Házba.

A kör vezetősége már jóval a kezdés előtt megkezdte az előkészületeket: a karácsonyfa kikészítését, a karácsonyi puncs főzését, az asztalok feldíszítését, a kézműves sarok kialakítását és az adventváró zenei hangulat megteremtését. Majd fokozatosan érkeztek az érdeklődők, ki-ki a saját sós vagy édes finomságával járulva hozzá a kellemes légkör kialakításához.

A szépen számban megjelent közösséget a kör elnöke köszöntötte, majd Ivkovič Melinda nagyon szép szavalata következett. Kárász Izabella: Megérkezett c. versét adta elő.

Ezt követően Nyesténé Horváth Terézia gitárjátéka, valamint a csengő hangú gyermekeink: Morvai Emma, Justin Bernadett és Nyeste Dorottya előadásában csendültek fel az alábbi szép karácsonyi énekek: Az ősi jóslat, Isten fia ma született, Suttog a fenyves, Ady Endre: Kis, karácsonyi ének, Szálljatok le.

Az esemény többi résztvevője a kivetített énekszöveg segítségével kapcsolódott be a közös éneklésbe, melynek hatására egy különleges hangulat, érzés lett úrrá a Reviczky ház nagytermén, mintha valóban az angyalok szálltak volna közénk.

Majd Nyesténé Horváth Terézia a Reviczky Ház elektromos zongorájához ült, s belőle orgona hangokat elővarázsolva tiszta csengő hangján ismert egyházi karácsonyi énekekkel ajándékozta meg a jelenlevőket. Azok pedig közösen nagy örömmel énekelték a még gyermekkorukban tanult szép karácsonyi énekeinket.

A közös éneklést követően sokan a Reviczky Ház magyar könyvvásárában csemegéztek, mások a megterített asztalokhoz ültek, a gyerekek pedig a kézműves sarkot vették birtokukba. Ekkor már a karácsonyi gyümölcsös puncstól illatozott a Reviczky Ház. A sok színes papíron és ceruzán kívül a természet ajándékai, mint a legkülönfélébb fenyőtobozok, makkok várták a gyerekeket, hogy belőlük szebbnél-szebb karácsonyfadíszek szülessenek.

A gyerekek maguk helyezték fel remek alkotásaikat a lévai Reviczky Ház karácsonyfára. Ez a legkisebbeknek okozta a legnagyobb örömet.

Az aszatoknál jó hangulatú beszélgetés folyt, miközben a háttérben lelket simogató karácsonyi dallamok szóltak. A hölgyek recepteket cseréltek, ezzel is gazdagítva családi fészkeik idei karácsonyi előkészületét.

Kedves pillanata volt a délutánnak, mikor Ivkovič Krisztina lelkes titkárunknak köszönhetően minden résztvevő egy nagyon ízlésesen csomagolt kis karácsonyi csomagot kapott ajándékba, mely szaloncukrokat, karácsonyi édességeket és egy retro karácsonyi képeslapon szép adventi készülődést kívánva egy lelket simogató karácsonyi gondolatot tartalmazott.

A legkisebbektől a szépkorúakig örömteli lélekkel együtt állták körül a lévai Magyar Ház karácsonyfáját, kívánva ezzel szép adventi várakozást egymásnak és a lévai Magyar Házban karácsonyig megforduló minden kedves látogatónak.

Akik ma a Reviczky Házban jártak, bensőséges és meghitt módon kezdték meg az adventi várakozást. Az adventi gyertyák fénye, a karácsonyi asztal illatai, az ünnep jellegzetes énekei mellett egyszerűen jó volt beszélgetni, emlékezni, hálát adni, együtt lenni azokkal, akiket szeretünk.

Müller Péter/Felvidék.ma