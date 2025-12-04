Megnyílt a rozsnyói karácsonyi vásár – ünnepi fények, kézműves portékák és közösségi élmények három napon át

Ma ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a rozsnyói karácsonyi vásár, amely három napon át tölti meg élettel és ünnepi hangulattal a város történelmi főterét, a Bányászok terét. A rendezvény a rozsnyói advent egyik legjobban várt eseménye, amely évről évre egyre több látogatót vonz a városból és a környező településekről.

A vásárra idén is különleges díszítés készült: a tér fölött fényfüzérek húzódnak, a standokat fenyőágak és mécsesek szegélyezik, a központi karácsonyfa pedig már az első percben magára vonzza a tekinteteket. A téli illatok, a fűszeres forralt bor és a friss kürtőskalács aromája már messziről jelzik, hogy elkezdődött az adventi forgatag.

Újdonságként a szervezők idén egy úgynevezett „karácsonyi utcát” is kialakítottak, amely a főtéren hangulatos, fényekkel borított átjáróként vezeti végig a látogatókat a kisebb kézműves és gasztronómiai standok között.

A faházikók kínálata idén is különösen sokszínű. A helyi és környékbeli kézművesek egyedi karácsonyi díszekkel, ajándékötletekkel, fából, kerámiából és textilből készült termékekkel készültek. A hagyományos mézeskalácsok, nemezfigurák és fa dekorációk mellett modern, kreatív alkotások is megjelentek. Így egyszerre ápolják a hagyományokat és mutatják be a fiatal alkotók munkáit.

A gasztronómiai kínálat keretén belül a látogatók megkóstolhatják a helyi ételeket, házi sajtokat, szörpöket, sült húsokat, meleg italokat, valamint a vásári klasszikusokat.

A vásár idején a Mikulás is megérkezik Rozsnyóra, akit a gyerekek hatalmas lelkesedéssel várnak. A város karácsonyfájának ünnepi világítását is ő kapcsolja majd fel.

A következő napokban a látogatók változatos programokon vehetnek részt. Fellépnek helyi művészeti csoportok, köztük a Rozsnyói Művészeti Alapiskola növendékei, kórusok, zenészek, valamint kézműves foglalkozások is lesznek a családok számára. A vásár zárónapján adventi koncert csendül fel a református templomban, amely már hagyományosan a rendezvény egyik legmeghittebb eleme.

A rozsnyói karácsonyi vásár nemcsak a vásárlásról szól, hanem a találkozásról és az együttlétről is. Baráti társaságok, családok gyűlnek össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő ünnepekre. A téren a zenés programok, a fények és a téli illatok igazi ünnepi hangulatot teremtenek. A szervezők szerint a vásár célja, hogy a város lakói és az ide érkezők egyaránt megtapasztalhassák az advent varázsát – és a mai nyitónap alapján úgy tűnik, ez ismét sikerült.

Máté Gyöngyi képriportja

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma