Március 15-i megemlékezés Rimaszombatban képeken

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének rendezésében a Petőfi-szobornál került sor a Március 15. alkalmából tartott megemlékezésre.

Az ünnepi beszédet Cziprusz Zoltán, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselője, a Magyar Szövetség országos elnökségének tagja mondta. Szavalattal közreműködött Povinszky Elvira. Felléptek a rimaszombati Művészeti Alapiskola tanárai és növendékei, valamint az Almágyi Magánművészeti Iskola egyik tanára szaxofonjátékkal.

Több mint 25 intézmény és szervezet képviselője helyezte el az emlékezés virágait. Az ünnepségen a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat állt díszőrséget. A cserkészek ezt megelőzően a Petőfi-háznál is megemlékeztek és koszorúztak Pataky András vezetésével.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma