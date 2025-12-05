Évszázadok lelkipásztorainak öröksége tárult fel Naszvadon – bemutatták a Lelkek őrizői új kötetét

December 4-én, csütörtökön a Mécsvirág Irodalmi Kör és a Csemadok Naszvadi Alapszervezetének közös szervezésében mutatták be a Lelkek őrizői című egyháztörténeti kiadványsorozat legújabb kötetét a művelődési központban.

Az idén novemberben megjelent kötet Naszvad gazdag egyházi múltját tárja az olvasók elé, különös hangsúlyt helyezve a településen szolgáló katolikus lelkipásztorok életútjára és tevékenységére a XIII. századtól egészen a XX. század végéig. A kiadvány szerzői és szerkesztői, Bartalos Nikolas és Sárközi János a bemutató során részletes betekintést kínáltak a mű szellemiségébe, rámutatva annak történeti és közösségi jelentőségére.

A rendezvény kezdetén Csontos Erzsébet, a Mécsvirág Irodalmi Kör vezetője és a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke üdvözölte a jelenlévőket és bemutatta a meghívott előadókat. Köszöntőjében hangsúlyozta a kötet fontosságát, amely méltó módon őrzi annak a számos lelkipásztornak az emlékét és szolgálatát, akik évszázadokon át formálták a naszvadi katolikus közösség lelki életét.

A bemutató első részében a kötet egyik szerzője, Sárközi János komáromszentpéteri helytörténész ismertette a kiadvány előkészületeit, a kutatómunka menetét és a forrásfeltárás folyamatát.

Részletesen beszélt a levéltári dokumentumok hozzáférhetőségéről és azokról a módszerekről, amelyek a történeti adatok pontos és hiteles feldolgozását lehetővé tették.

Előadásában kitért Naszvad legkorábbi ismert lelkipásztoraira, akiknek nevét már XIII. századi feljegyzések is megőrizték. A település történetét különböző korszakokra bontva mutatta be a lelkipásztorok szolgálatát és a helyi egyházközség alakulását, külön figyelmet szentelve azoknak a lelkiatyáknak, akiknek emlékét a településen emléktábla is őrzi.

Sárközi János részletesen szólt

Naszvad „leghíresebb papjáról”, Hamvas Endréről is, aki 1913 és 1916 között káplánként tevékenykedett a településen, majd később csanádi püspökké és kalocsai érsekké vált – pályafutása tehát Naszvadról indult.

A bemutató következő szakaszában a kötet másik szerzője és szerkesztője, Bartalos Nikolas, a Felvidék.ma munkatársa ismertette a századfordulótól a XX. század végéig Naszvadon szolgáló katolikus lelkipásztorok életútját.

A hallgatóság 1888-tól egészen 1992-ig ismerhette meg részletesen az egyházközségben tevékenykedő lelkipásztorokat, akiknek szolgálatát az előadó egyenként mutatta be, felvázolva papi hivatásuk főbb állomásait és közösségi szerepvállalásukat.

Bartalos Nikolas részletesebben kitért többek között dr. Wiedermann Károly későbbi esztergomi kanonok áldásos munkásságára, Weisz Ferenc plébános kalandos életútjára, Hóka Imre atya irodalmi tevékenységére, Oroszlány György atya közösségépítő szolgálatára, valamint Szabó Lajos és Borbély Péter plébánosok elhivatott, odaadó lelkipásztori munkájára is.

A bemutatót követően a település pap szülöttje, a naszvadi kötet létrejöttének egyik kulcsszereplője, Jelencsics Erich Gábor atya – jelenlegi marcelházi plébános és bátorkeszi plébániai kormányzó – szólt a jelenlévőkhöz.

Az atya örömét fejezte ki, hogy szülőfalujában is megszülethetett ez a kiadvány, és háláját tolmácsolta a szerzők felé a kitartó kutatómunkáért és azért az áldozatvállalásért, amelyet a levéltárak bejárásával és a történeti anyagok feldolgozásával vállaltak.

Kiemelte mindazok hozzájárulását, akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítették a kötet létrejöttét, valamint köszönetet mondott az est házigazdájának, Csontos Erzsébetnek a szervezésért.

Hangsúlyozta:

Elengedhetetlen, hogy egy közösség ismerje a múltját és azokat a lelkipásztorokat, akik a helyi hitéletet évszázadokon át szolgálták.

A beszédét követően Jelencsics atya megáldotta és megszentelte a bemutatott kiadványokat.

A rendezvény végén az est házigazdája, Csontos Erzsébet mondott köszönetet az előadóknak és a kötet szerzőinek a gondos, alapos kutatómunkáért, valamint mindazoknak, akik részvételükkel megtisztelték az eseményt. A közönség ezt követően kérdéseket tehetett fel a szerkesztőknek, akik készséggel válaszoltak, megosztva tapasztalataikat és jelezve: egy újabb kötet előkészületei már folyamatban vannak.

Több jelenlévő személyes emlékeit is felidézte azokról a lelkipásztorokról, akiket még szolgálatuk idején ismertek.

Az est hangulatát emelte, hogy a helyi magyar alapiskola, valamint az Ógyallai Művészeti Alapiskola két diákja – Varga Bach Helga énektanárnő tanítványai, Bencsik Alíz és Simonics Hanga – az előadás folyamán több alkalommal is közreműködött énekkel.

A rendezvény végén az előadók köszönetet mondtak a szervezők szívélyes vendéglátásáért, a közönségnek pedig a figyelmes jelenlétért és a biztató szavakért.

Az este jó hangulatú beszélgetéssel zárult, erősítve a közösség történetének és emlékezetének megtartó erejét.

A Lelkek őrizői kiadványsorozat eddigi kötetei a Csallóköz és a Duna mente különböző településeinek római katolikus plébániáit és református gyülekezeteit mutatják be, gazdag helytörténeti kitekintéssel, archív anyagokkal és visszaemlékezésekkel. A sorozat célja, hogy a mai olvasó számára is kézzelfoghatóvá tegye azt a lelki és szellemi örökséget, amely a felvidéki magyar közösségek identitását évszázadokon át megtartotta.

