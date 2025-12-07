Nekem korai karácsonyi ajándékként érkezett, és remélem sokak karácsonyfája alatt kicsiknek, nagyoknak egyaránt, ott lesz Fellinger Károly legújabb kötete, amelynek a Szívvirág címet adta. Sokatmondó cím, benne a két legszebb magyar szó: szív és virág.

Újra meg kell állapítani Fellinger Károlyról, aki rendkívül termékeny szerző, hogy nála a mennyiség nem megy a minőség rovására. És közben mindig tud újat, meglepőt, rendkívülit hozni a felvidéki irodalomba, népes olvasótábora nagy örömére.

Gyönyörű kivitelű, látványos kötet – ha kézbe veszi az ember, ez az első benyomása, aztán elkezdi olvasni a versikéket, és rádöbben, hogy a külső és a belső tökéletes összhangot képez.

A kötet rövidebb-hosszabb költeményei remek megfigyelések, mély gondolatok mentén íródtak. És újra és újra felfedezzük, hogy nincs csodálatosabb, mint a természet a maga szépségeivel, sokszínűségével megkérdőjelezhetetlenül a legnagyobb értéke világunknak. A versek ritmusosak, úgymond fülbemászóak, jól szavalhatóak, az embernek kedve támad csak úgy önmagának, hangosan olvasgatni őket. Bizonyára sokan választanak majd a kötetből a szavalóversenyekre is, ahogy azt már megszoktuk az évek során.

A kötet Ágh István ugyancsak szívhez szóló versével kezdődik, amelynek a címe Virágosat álmodtam, mintegy ráhangolódásként a négy fejezetre osztódó kötetre.

A címek a fejezetekben szereplő egy-egy virág nevét viselik – Kékbojtocska, Árvalányhaj, Pettyegetett lizinka, Tündérfátyol, és a költő összesen 125 virágot verselt meg.

Külön érték, hogy egy-egy virágnak a tájnyelvben előforduló neve is megbújik a sorok között. A százszorszépnél pedig még a különféle népeknél használt megnevezéseket is felemlegeti.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy Fellinger Károly nagyszerű megfigyelő, a legapróbb részletek sem kerülik el a figyelmét, érzékenyen jeleníti meg a kevésbé ismert virágok, növények parányi jellegzetességeit is. Elképzelhető lenne, hogy még akár egy biológiaórán is felolvasásra kerülhetnének a versikék, mert erősségük a líraiság mellett a realitás is.

A költeményeket remekül illusztrálják Király Anikó érzékletes, csupaszín rajzai, a nyomdai előkészítést végző Rácz Éva pedig szép keretet adott valamennyi oldalnak. A kötet a Lilium Aurum Kft. gondozásában jelent meg, a nyomdai kivitelezés pedig a Colortoys Bt. munkája.

A könyv hátlapján Halmai Tamás így ír Fellinger Károly művéről: „A megjelenés karácsonyra időzítése ugyancsak beszédes mozzanat. A költőnek különös tehetsége van ahhoz, hogy a keresztényi lelkületet szellemiséggé emelje, az érzelmi rétegekből gondolati gazdagságot bontogasson ki. A növényi ártatlanság a romlatlan szépség szinonimája itt: a költemények mondókás metafizikájában személyisége nő minden sziromnak, minden göröngynek. Végül ne csodálkozzék az olvasó, ha a Szívvirág olvastán – Király Anikó illusztrációitól is ihletve arra a belátásra jut: a szív is virág.”

Nagyon igaz!

Benyák Mária/Felvidék.ma