Januárra halasztották a miniszterek leváltásáról szóló rendkívüli üléseket

Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Ismét elhalasztotta a parlament a miniszterek leváltásáról szóló, ellenzék által indítványozott rendkívüli ülések megtartását, ezekre már csak januárban kerülhet sor. Összesen hat miniszter, valamint az egész kormány elleni bizalmatlansági indítvány van már a parlamentben.

Az előzetes terv szerint ezek megvitatására szerdán délután került volna sor. Az összevont ülés 14 órakor kezdődött volna,

például a kormány elleni bizalmatlansági indítványt még januárban terjesztette be az ellenzék.

Emellett az elmúlt hónapokban Matúš Šutaj Eštok, Kamil Šaško (mindkettő Hlas-SD), Tomáš Taraba (SNS-jelölt), Robert Kaliňák (Smer-SD) és Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) ellen is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, legutóbb pedig Samuel Migaľ (független) ellen.

Ezeket az üléseket határozatképtelenség miatt sosem sikerült megnyitni, nem volt jelen elegendő parlamenti képviselő, ezért folyamatosan, ülésről ülésre elhalasztották őket.

A kormánypártok novemberben jelezték, hogy lehetővé teszik a rendkívüli ülések megnyitását. Például a Šutaj Eštok belügyminiszter elleni indítványt még 2024 decemberében terjesztették be.

