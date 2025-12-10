Home Művelő Felpezsdülő irodalmi élet Nagykaposon
Művelő

Felpezsdülő irodalmi élet Nagykaposon

Kettős könyvbemutatót tartott Török Nándor

VE
VE
Török Nándor költő és beszélgetőtársa, Gilányi István tanár, szaval Tóth András (b.) gimnazista (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Az Irodalmi Rádió legjobb szerzője (2017) és a Természet Poétája címet is elnyerő bodrogközi származású Török Nándor költő két verseskötetét mutatta be a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. A könyvbemutató moderátora, Gilányi István tanár az Útról valló útravaló és az Ovidius és a szerelem hősei verseskötetekbe, illetve Török Nándor költői mivoltába kalauzolta el az irodalmi beszélgetés közönségét. A találkozón Tóth András gimnazista tolmácsolta Török Nándor verseit a közönség felé.

A több mint 30 éve Budapesten élő és kertészmérnökként dolgozó költő verseiből kiérezhető volt a természet közelségének szeretete, a szülőföld iránti vágyódás, valamint az ember lelki és testi megjelenítése is helyet kapott köteteiben.

Török Nándor bemutatott verseskötetei (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Török szerint a költő feladata – amellett, hogy verseivel gyönyörködtessen – az is, hogy tanítson.

Mutasson rá a társadalom visszásságaira. Ars poeticája az igazság kimondása, mint a régi korok költőinek.

Ehhez viszont fontos, hogy a jót a rossztól meg tudjuk különböztetni. Sok mai kortárs költőből hiányzik ennek a képessége, így nem veszi észre azt, amikor nem a jó értékek mellett áll ki. Török Nándor amellett, hogy verseket ír, egy irodalmi klubot is alapított két éve a köztudatban kevésbé ismert irodalmi témák népszerűsítésére, valamint több nyelvből fordít és szaval is az Irodalmi Rádió rendezvényein.

Telt ház az irodalmi összejövetelen (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Az irodalmi beszélgetés az Erdélyi János Emléknapok egyik rendezvényeként a Kisebbségi Kulturális Alap (KULTMINOR) támogatásával valósulhatott meg.

A szervezők célul tűzték ki, hogy

visszahozzák a 60-as évek derekán újrainduló nagyszabású Erdélyi János Emléknapok irodalmi légkörét – előadások, könyvbemutatók, irodalmi összejövetelek és kortárs művészek megismertetésével.

Tavasszal már volt egy rendezvényük S. Üveges Henrietta kortárs költővel, illetve szavalóversenyen is népszerűsítették a költészet és irodalom erejét. A tapasztalatok szerint Nagykaposon jó fogadtatásra talált az emléknapok célkitűzése, minden alkalommal telt ház előtt zajlottak a rendezvények, így bizakodásra ad okot a felpezsdülő irodalmi élet Nagykaposon.

VE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Százötven éve hunyt el Toldy Ferenc, a magyar...

Perbetei tanulók Erdélyben

Kiosztották a 2025-ös Dankó Zenei Díjakat

Dunaszerdahelyre látogat a Szentegyházi Gyermekfilharmónia

Karácsony a múzeumban – családi nappal készülnek a...

Villamosok a zenében

Oros Bugár Anna nyerte el a Tóth Károly...

Adventi kiállítás – apró csodák, csendes szemlélődés

Az ipolyszalkai Csemadok-alapszervezet hétköznapjai

Jókai Mór és a komáromi szekeresgazdák

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma