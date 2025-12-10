Felpezsdülő irodalmi élet Nagykaposon

Az Irodalmi Rádió legjobb szerzője (2017) és a Természet Poétája címet is elnyerő bodrogközi származású Török Nándor költő két verseskötetét mutatta be a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. A könyvbemutató moderátora, Gilányi István tanár az Útról valló útravaló és az Ovidius és a szerelem hősei verseskötetekbe, illetve Török Nándor költői mivoltába kalauzolta el az irodalmi beszélgetés közönségét. A találkozón Tóth András gimnazista tolmácsolta Török Nándor verseit a közönség felé.

A több mint 30 éve Budapesten élő és kertészmérnökként dolgozó költő verseiből kiérezhető volt a természet közelségének szeretete, a szülőföld iránti vágyódás, valamint az ember lelki és testi megjelenítése is helyet kapott köteteiben.

Török szerint a költő feladata – amellett, hogy verseivel gyönyörködtessen – az is, hogy tanítson.

Mutasson rá a társadalom visszásságaira. Ars poeticája az igazság kimondása, mint a régi korok költőinek.

Ehhez viszont fontos, hogy a jót a rossztól meg tudjuk különböztetni. Sok mai kortárs költőből hiányzik ennek a képessége, így nem veszi észre azt, amikor nem a jó értékek mellett áll ki. Török Nándor amellett, hogy verseket ír, egy irodalmi klubot is alapított két éve a köztudatban kevésbé ismert irodalmi témák népszerűsítésére, valamint több nyelvből fordít és szaval is az Irodalmi Rádió rendezvényein.

Az irodalmi beszélgetés az Erdélyi János Emléknapok egyik rendezvényeként a Kisebbségi Kulturális Alap (KULTMINOR) támogatásával valósulhatott meg.

A szervezők célul tűzték ki, hogy

visszahozzák a 60-as évek derekán újrainduló nagyszabású Erdélyi János Emléknapok irodalmi légkörét – előadások, könyvbemutatók, irodalmi összejövetelek és kortárs művészek megismertetésével.

Tavasszal már volt egy rendezvényük S. Üveges Henrietta kortárs költővel, illetve szavalóversenyen is népszerűsítették a költészet és irodalom erejét. A tapasztalatok szerint Nagykaposon jó fogadtatásra talált az emléknapok célkitűzése, minden alkalommal telt ház előtt zajlottak a rendezvények, így bizakodásra ad okot a felpezsdülő irodalmi élet Nagykaposon.

VE/Felvidék.ma