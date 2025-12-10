Néhány kormánypárti képviselő elismeri, hogy feszültség van a koalícióban, de azt visszautasítják, hogy a miniszterek leváltására irányuló indítványok megtárgyalását azért halogatják, mert félnek a kormány egyik tagjának bukásától.

Peter Kalivoda (Hlas-SD) úgy gondolja, a következő rendes ülésen tárgyalnak az indítványokról. Ľubomír Vážny (Smer-SD) hozzátette, a törvény nem szabályozza, hogy mikor kell ezekről tárgyalni.

„Mindenképpen foglalkozni fogunk a leváltásokra irányuló indítványokkal, gondolom, már a következő ülésen” – mondta Kalivoda az újságíróknak, és hozzátette,

nem gondolja, hogy amiatt lenne a halasztás, mert egy miniszter elveszítheti a funkcióját.

„Azt hiszem, minden koalíciós partner elég felelősségteljes ahhoz, hogy tudja, ha egy koalíciós miniszter bukására szavaz, azzal az egész kormányt veszélyeztetheti” – mondta. „Ha elkezdjük leváltani egymás minisztereit, annak rossz vége lehet nemcsak a kormány, hanem az ország számára is, ezt mindannyiunknak tudatosítanunk kell” – tette hozzá.

Vážny sem gondolja, hogy feszültség alakulna ki a koalícióban, ha egy miniszter megbukna, de szerinte a feszültség nem jó. Emlékeztetett, hogy a törvény nem szab meg határidőt a parlamentnek a javaslat megtárgyalására.

Szerinte előfordulhat, hogy a választási ciklus végéig nem lesz idő tárgyalni a miniszterek leváltásáról.

Michal Stuška (Smer-SD) képviselő megjegyezte, hogy több törvényt is előtérbe kell helyezni, például azokat, amelyek a helyreállítási tervből származó források lehívásához szükségesek. „Még sok törvényről kell tárgyalnunk a következő napokban” – mondta az újságíróknak.

Dušan Muňko (Smer-SD), aki jelenleg az SNS-frakcióban dolgozik, azt állítja, amikor tárgyalni kellett volna ezekről az indítványokról, az ellenzéki képviselők nem jelentek meg elegen az ülésteremben.

A parlament a következő, január 27-én kezdődő rendes ülésre halasztotta a miniszterek leváltására irányuló ellenzéki javaslatokat, valamint a kormány iránti bizalmatlansági indítvány megtárgyalását. Szerda délutántól kellett volna tárgyalniuk a képviselőknek hat miniszter és a teljes kormány leváltásáról. Több javaslat megvitatását hónapok óta halogatják, a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter leváltására irányuló indítványt például 2024 decemberében nyújtották be.

TASR/Felvidék.ma