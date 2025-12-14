Adventi hétvége Füleken – közösség, hagyomány és ünnepi hangulat

Igazi ünnepi forgataggal telt meg Fülek városa 2025 adventjének harmadik hétvégéjén. A pénteki és szombati programok egyaránt azt bizonyították, hogy a város közössége élőn ápolja karácsonyi hagyományait, miközben minden korosztály számára tartalmas és lélekemelő élményeket kínál.

Városi Karácsonyi Vásár a piacon

Az adventi hétvége pénteken, december 12-én vette kezdetét a Városi Karácsonyi Vásárral, amelynek a városi piac adott otthont. A 13.00 és 18.30 között zajló karácsonyi vásárban kézműves portékák, ünnepi finomságok és ajándéktárgyak várták az érdeklődőket.

A jó hangulatról az ünnepváró műsor gondoskodott, amely 14.30-tól kezdődött. Felléptek a város és a környék oktatási és kulturális intézményeinek növendékei: óvodások, alapiskolások, a művészeti alapiskola tanulói, valamint különböző ének- és tánccsoportok. A közönséget többek között a Foncsik Énekegyüttes, a Jánosík gyermek-néptáncegyüttes, valamint könnyűzenei fellépők is szórakoztatták, az est fénypontjaként pedig Krága René koncertje zárta a programot.

„Örvendezzünk!” – hagyományos adventi rendezvény a Gimnáziumban

Szombaton, december 13-án a már hagyományos „Örvendezzünk!” című adventi rendezvény várta a családokat a Füleki Gimnázium épületében. A Csemadok Füleki Alapszervezete, a Városi Művelődési Központ és az Iuvenis Neogradiensis közös szervezésében megvalósuló esemény gazdag programkínálattal örvendeztette meg a látogatókat.

A délután ringató foglalkozással indult, majd hangos gyermek zeneműhely, mesefigurás vetélkedők és bábjáték követte egymást. A jókedvről és az aktív részvételről a játszó- és táncház, valamint a közös énektanítás gondoskodott. A zenei programokban közreműködött a Barko zenekar, a Foncsik Énekegyüttes, valamint Gáspár Angéla is.

A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozások is zajlottak, ahol a gyerekek és felnőttek saját készítésű adventi díszekkel hangolódhattak a közelgő karácsonyra.

A harmadik adventi gyertya fénye

Az ünnepi nap csúcspontjaként 19 órakor került sor a harmadik adventi gyertya meggyújtására a Füleki Gimnázium épülete előtti téren. A gyertyát Tóth Éva, a Füleki Városi Művelődési Központ igazgatónője gyújtotta meg, ünnepi gondolataival tovább erősítve az összetartozás és az elcsendesedés üzenetét. A meghitt pillanatokat a Foncsik Énekegyüttes énekei tették teljessé.

Az adventi hétvége eseményei ismét bebizonyították, hogy Füleken a karácsony nem csupán ünnep, hanem közös élmény, amelyben a hagyomány, a közösség és az öröm kéz a kézben jár.

