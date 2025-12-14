A Nagymarosi ütősök karácsonyi műsora Léván

December 12-én a lévai Reviczky Házban került sor a Nagymarosi ütősök karácsonyi műsorszámára, mely széles köröket megszólítani kívánó programok egyike volt.

A szép számban megjelent érdeklődő közönséget Urbán Zoltán, a társulás elnöke köszöntötte. Ezt követően Oláh Norbert művészeti vezető, gazdag előadásban mutatta be az ütősök történetét.

Az együttes 2010-ben alakult, tagjai a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (NKKÁIAMI) növendékei, 2010-ben álltak együtt először színpadon a helyi Művelődési házban tartott karácsonyi ünnepségen. Másfél évvel később, 2012. nyarán rendezett jótékonysági koncerten befolyt adományokból vásárolták első hangszereiket Egerből, amelyek azóta is a fellépések nélkülözhetetlen segédeszközei.

Hála az új hangszereknek, sikerült még több növendéket bevonni a csapatba, s ennek eredményeként sikerült még több szerzeményt elsajátítaniuk s bővíteni repertoárukat.

2023 tavaszán rendezett Országos Ütőhangszeres Kamaraversenyen különdíjat nyertek és ugyanebben az évben ünnepelték fennállásuk 100., jubileumi kamaraelőadását.

Munkájuk és eredményeik elismeréseképpen Nagymaros városa 2021-ben a Nagymaros Ifjúságáért díjat adományozta az együttes vezetőjének.

Repertoárjuk könnyűzenei slágereket, dzsessz-sztenderdeket, filmzenéket, továbbá magyar dalfeldolgozásokat tartalmaz ütőzenekari hangszerelésben. Az est folyamán olyan előadóktól hangzottak el slágerek mint a Guns N’ Roses, Michael Jackson, Bergendi együttes, de felcsendültek magyar népdalok és elhozták házunkba a karácsony hangulatát is, s előadásra került a Last christmas a Wham együttestől vagy a mindenki számára jól ismert száncsengők is.

A performansz végén sor került közös éneklésre is, melyben egyenrangú partnerként jelent meg maga a közönség, hála a művészeti vezető remek irányításának. Tudniillik, hogy ez volt az ütősök második szereplése ebben az esztendőben a Reviczky Házban, hol óriási tisztelet és szeretet övezi a csapatot.

A hálás közönség nagy tapssal és hangos éljenzéssel jutalmazta a tartalmas és felemelő előadást. Urbán Zoltán elnök figyelmességekkel köszönte meg az előadóknak a gyönyörű performanszt.

A hivatalos program lezárta után lehetőség nyílt a közönség számára, hogy kérdéseket intézzen az előadók felé. Ezek jóvoltából fény derült a hangszerek mivoltára, azok elnevezésére és még oly sok kényes titokra beleértve a kockás ingekre is, mely a tagok kötelező viselete, s melyek a koncert tematikája apropójan elmaradtak az est folyamán.

A nagyobb tömegeket megmozgató, közösségépítő kulturális program ismét elérte a szervezők célját, hiszen teltházas közönség előtt ismerte el az anyaországi előadók szívhezszóló s kimagasló tehetségét. A kötetlen szórakozás pedig szakmabelieknek és laikusoknak egyaránt lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, egymás közelebbi megismerésére.

A Nagymarosi ütősök olyan hangulatot varázsolt a Reviczky házba, mely a maga nemében egyedülálló, ötvöz mindennemmű zenei stílust s lélekhez közeli formában teszi azt fogyaszthatóva a hallgató számára. Az olykor harsány helyenként érdes hangzás gyors átmenetben egyben selymes a fülnek kellemes küllemű zenei formában jeleníti mega z adott alkotást. Az „elfogyasztás“ után az „ízvilág“ meglepően kiegyensúlyozott és idilli világba kalauzolja a közönséget, s már már a karácsonyi bejgli édes roppanását idézi.

Ha úgy tetszik sokaknak elsőre hangos, majd rövid idő elteltével harmóniát teremt a személy lelki világával, s immáron minden a helyére kerül, beáll a libabőr az ámulat és a karácsonyi hangulat a tetőfokára hág! Látván a gyerekek szeretetét az iránt amit csinálnak, s a Tanár úr dinamikáját, a szemlélő lehetőségei korlátozottak.

Csak imádni lehet őket, nics más irány! Egy helyen testesül meg a gyermeki tehetség a magas szintű pedagógiai munkával. A csapat tökéletes, mint a fentiekben említett bejgli! Irigykedünk.

A zenekarnak hálásan köszönjük, hogy jelenlétükkel újfent megtisztelték a Reviczky ház közönségét, s nem utolsó sorban városunkat és a helyi magyarságot! Feledhetetlen élményben volt részünk!

UZ/Felvidék.ma