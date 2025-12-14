Alacsony a lavinaveszély a szlovákiai hegyvidékeken

Szlovákia valamennyi hegyvidékén vasárnap csupán alacsony, az ötfokozatú nemzetközi skála első szintjének megfelelő lavinaveszély van érvényben. Erről a Hegyi Mentőszolgálat Liptóújváron működő Lavinamegelőzési Központja tájékoztatott.

A korábbi lehűlés hatására a hótakaró stabilizálódott. A nap folyamán azonban a napsütötte lejtőkön enyhe romlás várható, ahol problémát a vizes hó jelenthet. Lavinák kialakulása csak elszórtan, rendkívül meredek lejtőkön lehetséges, elsősorban nagy mértékű pótlólagos terhelés esetén.

A pozitív és negatív hőmérsékletek váltakozása után a magasabban fekvő területeken a hótakaró átfagyott és megszilárdult.

A nappali órákban a nap által érintett lejtőkön a hó felpuhul, vizesebbé válik, ezáltal csökken a stabilitása.

Az Alacsony-Tátrában az összefüggő hótakaró körülbelül 1200 méteres tengerszint feletti magasságtól fordul elő, a legmagasabban fekvő területeken 50–80 centiméteres vastagságot ér el. A Nyugati- és a Magas-Tátrában a hó 1500 méter felett található meg, vastagsága többnyire nem haladja meg az 50 centimétert.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk