A Regnum Marianum Akadémia decemberi előadása – „Kerékpáros zarándoklat Rómába”

A Felvidéken húsz éve működő Regnum Marianum Akadémia évzáró előadására advent második péntekén került sor a szőgyéni kultúrházban. Társrendező volta Szőgyéni Szépkorúak Klubja, a Mária Légió helyi prezídiuma és az önkormányzat.

Az Akadémiát, a Pázmaneum Polgári Társulás hívta életre alakulásával egyidőben, 2005-ben, szépemlékű Karaffa János egyetemi lelkész kezdeményezésére. Az Akadémia szervezője a kezdetektől napjainkig dr. Farkas Zsolt, aki jelenleg a szőgyéni és a barti egyházközségek plébánosa, iskolaesperes, a Nyitrai Egyházmegyében a ministráns-pasztoráció felelős megbízottja, a Felvidéki Jópásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum Társulás elnökségi tagja.

Az Akadémia decemberi előadása különleges találkozóra hívta meg a hallgatóságot, akik megtöltötték a kultúrház nagytermét, hogy részesei lehessenek a meghirdetett előadásnak.

A 2025-ös Remény éve különös zarándoklatokra hívta mindazokat, akik vállalásukkal útnak indultak. Ilyen különös zarándoklatra vállalkozott Farkas Zsolt szőgyéni plébános és Méri Szabolcs, a község polgármestere.

A kerékpáros zarándoklatot ismétlésnek tervezte meg Zsolt atya, hisz amikor 25 évvel ezelőtt főiskolás társaival elkerekeztek Rómába az akkori Szentév idején, már ott megfogalmazódott bennük az elhatározás, hogy 25 év múlva megismétlik a kerékpáros zarándoklatot.

Az útra többen jelentkeztek, de a szervezés során sokan lemorzsolódtak, így ketten maradtak, akik a remény zarándokaiként nyeregbe szálltak, mégpedig Farkas Zsolt plébános és Méri Szabolcs polgármester. Hozzájuk csatlakozott autós kísérőként Hodek Zoltán, aki 25 évvel ezelőtt ugyancsak részese volt az akkori kerékpártúrának.

Ennek a tíznapos kerékpározásnak a fizikai és lelki élményeiről számoltak be a Regnum Marianum Akadémia hallgatóságának a merész vállalkozók, akik július közepén keltek útra, hogy elérjék céljukat, Rómát, az örök várost.

1340 kilométert tettek meg kerékpáron, négy országon keresztül. Ezek, Magyarország, Ausztria, Szlovénia és Olaszország voltak.

Bár a világhálón minden nap adtak jelt magukról, néhány fényképes beszámolóval – amit nagyon vártak azok, akik ilyen módon kísérték figyelemmel útjukat – mégis közel százan jöttek el az élménybeszámolóra.

Izgalmas volt a fényképes beszámoló, melyen keresztül részletesen beszámoltak az útról, és azok a tanúságtételek, melyeket átéltek az út során, s amelyeket személyesen osztottak meg a hallgatósággal.

Zárszóként mindhárman arra a közös nevezőre jutottak, hogy a megtett út nem csak fizikai teljesítmény, de lelki és szellemi út volt, a hit, a kitartás és a közösség útja, amikor az egyéni kényelem legyőzésével érték el kitűzött céljukat. Sokat jelentett számukra az az idő, melyet egyedül önmagukkal és a Jóistennel töltöttek a kerékpár tekerése közben.

Hodek Zoltán gondoskodott a szállásról, sok esetben az élelemről, a friss vízről, de olykor szembe karikázott velük, és együtt futottak be a nap végén a szálláshelyre. Ilyen módon Zoltán 500 kilométert tekert le az autóvezetés mellett.

Mindig nagy öröm volt számukra, ha a kitűzött napi szakaszt elvégezték, de ott volt előttük a végső cél elérése. „Így van ez az ember életében is, mindig vannak szakaszok, amit teljesítünk, a sok vállalt feladat mellett mégis a végső cél, az igazi célba érkezés még előttünk van, az pedig nem más, mint az Istenhez való érkezés az örök életbe.” – mondta Zsolt atya.

Nagy élmény volt a Rómába való megérkezés, mégis egyetértettek azzal a közismert bölcsességgel, hogy „fontos a cél, de az út a lényeg”. Az együtt megélt élmények, az önmagukkal és az egymással töltött idő, az út folyamata, a tapasztalatszerzés gazdagította mindhármukat, melyet végül megkoronázott a megérkezés, amikor megcsodálták Róma nevezetességeit és átléptek a jubileumi szentév alkalmából megnyitott szent kapukon.

Méri Szabolcs polgármester és Hodek Zoltán Rómából autóval indultak haza, míg Zsolt atya, akihez Andruskó Gyula paptestvére csatlakozott, még egy hetet zarándokolt, mégpedig hat keréken, ami egy autót és egy kerékpárt jelentett. Szicílián keresztül vették az útirányt hazafelé, amikor felváltva vezettek, illetve tekertek, miközben csodás helyeket kerestek fel. „De ez már egy másik történet, másik útibeszámoló, melyet a jövőben ugyancsak meghallgathattok” – mondta végezetül Zsolt atya.

A fényképes élménybeszámoló mellett levetítésre került Kollár Krisztián kisfilmje, ami a zarándokút tervezéséről szólt, s azokról, akik itthon, a világhálón keresztül követték útjukat. A kisfilm rövidesen látható lesz a világhálón.

A Mária Rádió Mirjam hullámhosszán ugyancsak hallható az az útibeszámoló, amikor Lépes Lóránt atya beszélget a három vállalkozó szellemű zarándokkal, Farkas Zsolt atyával, Méri Szabolcs polgármesterrel és Hodek Zoltán mérnökkel, családapával, akik a remény zarándokaiként teljesítették kitűzött céljukat, az 1340 kilométer megtételét, kerékpárral.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma