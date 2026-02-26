Az erős felmelegedés növeli a lavinaveszélyt a Tátrában

Az erőteljes felmelegedés és a napos időjárás kedvezőtlenül befolyásolja a lavinahelyzetet a szlovákiai hegyvidéki térségekben. A szakemberek főként a meredek, napsütötte lejtőkön számítanak spontán lavinák kialakulására.

A Hegyimentő Szolgálat Lavinamegelőzési Központja (SLP) tájékoztatása szerint csütörtökön a Magas-Tátrában, az Alacsony-Tátrában és a Liptói-havasokban harmadfokú, azaz jelentős (a nemzetközi ötfokozatú skálán 3-as szintű) lavinaveszély van érvényben. A Nagy-Fátra és az Alacsony-Fátra hegységben, valamint az Alacsony-Tátra keleti részén az erdőhatár felett másodfokú, mérsékelt lavinaveszély (2-es szint) van.

Az elmúlt havazások alatt 20, helyenként több mint 30 centiméter friss hó hullott, egyes területeken a szél miatt ennél is nagyobb mennyiség halmozódott fel. Az új hóréteg kevésbé stabil, régebbi hótakaróra, illetve helyenként kemény alapra rakódott.

A napos idő és a felmelegedés következtében a hótakaró átnedvesedik, ami csökkenti az egyes rétegek közötti kohéziót. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hóvastagság továbbra is jelentősen elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól, különösen az 1500 méter tengerszint feletti területeken.

A Fátrákban és az Alacsony-Tátra keleti részén a hegygerincek alatt és a magasabban fekvő völgyek felső szakaszain instabil hópárnák és táblás hó alakult ki. Ezek mechanikai terhelés – például síelők vagy túrázók áthaladása – esetén meredek lejtőkön lavinát indíthatnak el. A hegyimentők szerint kisebb, spontán lavinák főként a meredek, napsütötte lejtőkön és a sziklafalak alatt, 1500 méter felett fordulhatnak elő.

SZE/Felvidék.ma/TASR