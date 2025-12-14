Barslédeci lucázás – győri bencés diákok látogatása

Az adventi időszakra esik az egyik archaikus népszokásunk a lucázás. Országszerte ismert a mondás: készül mint a Luca széke. E mondást akkor használjuk, ha egy munka vagy egy folyamat bonyodalmasságát, hosszadalmasságát akarjuk kifejezni. Mi is valójában a lucázás és mire való a Luca széke, azt Luca napján, december 13-án a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanárai és diákjai a zoboralji Barslédecen a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport előadásában élőben ismerhették meg.

A gimnázium igazgatója, Barkó Gábor Ágoston atya vezetésével érkezett az ötven fős, fiatalokból álló csapat Nyitrára, egy felvidéki tanulmányút keretén belül. A zoboralji látogatás részeként, miután Nyitrán bejárták a várat és az óvárost, a közeli Barslédecre érkeztek, ahol először a helyi Mindenszentek-templomban tettek látogatást, ahol Lukáš Ložek atya fogadta őket.

A barslédeci látogatás a községházán folytatódott, ahol a Hajnalkert tagjai egy kis frissítővel, teával, kávéval fogadták a zimankós időben érkező győri vendégeket.

A Hajnalkert hagyományőrzői az adventi időszakra jellemző tollfosztás keretében adták elő a Luca napi hiedelmeket, a lucaszék készítésének mikéntjét és magát a lucázást úgy, ahogy az Barslédecen zajlott.

A győri vendégek vastapssal díjazták az előadást.

Az önkormányzat nevében Lacika Erzsébet polgármester asszony köszöntötte a vendégeket és átnyújtotta az Önkormányzat ajándékát. A rövid tea és kávé szünet után a Hajnalkert és a táncolni vágyó diákok közös örömtánca, kivételes adventi eseménnyé, valódi agapévá emelte a találkozó mivoltát.

A látogatás a győri bencések és a zoboralji magyar intézmények sikeres együttműkődésének jegyében zajlott, melynek következő állomása a közös összefogással zajló Nyitra és Vidéke Célalap Tavaszi Gyermektábor lesz februárban.

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma