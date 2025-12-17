Kortárs újdonságok, különleges Bach-feldolgozás és karácsonyi Ki nyer ma? a Bartók Rádió ünnepi kínálatában

Gazdag és sokszínű programmal várja a hallgatókat az ünnepi időszakban a Bartók Rádió. A klasszikus repertoár legszebb karácsonyi művei, világsztárok előadásai, kóruskoncertek és ritkán hallható kuriózumok csendülnek fel az élő közvetítések, új kortárs stúdiófelvételek mellett.

A közmédia klasszikus zenei csatornájának ünnepi kínálatáról Bánkövi Gyula, a Bartók Rádió vezető szerkesztője az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában osztott meg részleteket, kiemelve, már december 18-tól várják adventi dallamokkal, élő közvetítésekkel a hallgatókat.

A Harmónia Caelestis Barokk Zenekar hangversenyét közvetítik december 18-án 19:30-tól a Zeneakadémia Nagyterméből, másnap ugyanebben az időpontban a Magyar Rádió Énekkarának előadása hallható a Pesti Vigadóból, december 20-án pedig a Magyar Rádió Gyermekkórusának karácsonyi hangversenyét adják 21:40-től.

Világsztárok várják a hallgatókat szenteste, 19:30-tól a ’90-es évek bécsi karácsonyának varázsa csendül fel: Plácido Domingo, Sissel Kyrkjebø és Charles Aznavour közös koncertjén Mendelssohn dallamaitól a Csendes éjig töltik meg az otthonokat az ünnepi zenék, majd a Freiburgi Barokk Zenekar kalauzolja át az érdeklődőket a barokk karácsony sokszínű világán.

Gottfried von der Goltz és a világszerte ünnepelt Julija Lezsnyeva előadásában ritkán hallható karácsonyi szonáták, kantáták és concerto grossók hangzanak el, Corellitől Vivaldin át egészen Bach Karácsonyi oratóriumáig. December 25-én 12:35-től az Angelica Leánykar ünnepi koncertjét tűzi műsorára a rádió, Caccini Ave Mariája, Kodály pásztorének-feldolgozásai és Saint-Saëns Karácsonyi oratóriuma gondoskodnak az ünnepi aláfestésről.

A 15 órakor kezdődő Karácsonyi Muzsikáló délután zenei utazást tartogat, ikonikus művekkel Bach, Csajkovszkij és Debussy „tollából”. 19 órától hallható Händel monumentális Messiása, este pedig egy különlegességgel készül a Bartók Rádió. „Bach Karácsonyi oratóriumának jazzes változatát hallhatják big band formában” – hívta fel a figyelmet Bánkövi Gyula a december 25-én 22:10-től érkező érdekességre. Karácsonyi különkiadás várja a Ki nyer ma? játékosait december 26-án 8 órától a Muzsikáló reggelben, este pedig világzenei hangulat zárja az ünnepi programot: 19:30-tól a Karácsonyi mulatságok című koncert a világ tradicionális karácsonyi dalait mutatja be.

„A Bartók Rádió egyik küldetése az új kortárs zenei stúdiófelvételek készítése, ezek a művek kerülnek fókuszba az ünnepek között”

– mondta a rádió vezető szerkesztője. Szilveszterre és újévre is készül a Bartók Rádió, a legendás humorú Kovács Sándor zenetörténész sziporkázóan vidám hangulatú műsorfolyama után az új év első napja a szimfonikus zenéé, 11:15-től a Bécsi Filharmonikus Zenekar újévi hangversenyét közvetíti a rádió, majd 18 órakor kapcsolja a Zeneakadémia Nagytermét, élőben csendül fel az Újévi nyitány, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös hangversenye.

MTVA/Felvidék.ma