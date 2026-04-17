Bényben átadták az elsősegélyt nyújtó mentőállomást

DE
DE
Képek: ZaMED, DE

A mentőszolgálat reformja miatt változik a mentőállomások térképe Szlovákiában: az egyes településeken és városokban a lakosságszámhoz viszonyított mentőkiszállások száma alapján szervezik át a rendszert. Egyes helyeken új állomásokat építenek, máshol megszűnnek a korábbi egységek.

Április 16-án Bény községben ünnepélyes keretek között átadták az új elsősegélyt nyújtó mentőállomást – Ógyalla után immár a második ilyen létesítményt a régióban.

A község a ZaMED egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződést. Ennek értelmében Bényben kétfős személyzettel és rohamkocsival állnak készenlétben a gyorsmentők, akik a helyi és a környező falvakból érkező hívásokra teljesítenek majd szolgálatot. Az állomásról az érsekújvári, lévai, komáromi és nyitrai kórházakat is gyorsan el lehet érni.

Az átadás előtt PhDr. Matej Polák, a ZaMED mentőszolgálat igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a reform gyakorlati részleteiről. Kiemelte: az átszervezésnek köszönhetően perceket nyerhetnek, sőt életeket menthetnek meg a bajba jutott embereknek.

Herbácskó Anita, Bény polgármestere megköszönte a ZaMED igazgatójának és a megjelent mentősöknek a közös munkát. Beszédében hangsúlyozta, hogy az új mentőállomás nem csupán egy hivatalos szalagátvágás, hanem annak a legfőbb értéknek a megtestesülése, amelyet községükben vallanak: az emberi élet és az egészség védelméé.

A polgármester köszönetet mondott a szakmai elemzések alapján született döntésért, valamint a ZaMED több mint húszéves elkötelezett munkájáért. Kiemelte a modern felszerelést és a professzionális csapatot, amely folyamatos ügyeletet tart majd az állomáson, és biztonságérzetet hoz a közösségbe. Külön szólt a mentősökhöz is, akiknek munkáját hivatásnak nevezte, és sok sikeres, szerencsés kimenetelű kiszállást kívánt nekik.

A mentőállomás kocsijait a helyi plébános megáldotta.

Az ünnepségen a helyieken kívül megjelentek a szomszédos falvak polgármesterei Kőhídgyarmatról, Kicsindről és Kétyről is. Ők is pozitívan fogadták a közeli segítségnyújtás lehetőségét, hiszen Bény kedvező elhelyezkedése miatt a környező települések számára is előnyös központot jelent, ráadásul közel van a kórházakhoz.

DE/Felvidék.ma

