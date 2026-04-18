A kormányfőkön múlik a szlovák-magyar kapcsolatok jövője

A szlovák–magyar viszony jövője azon múlik, hogy a politikusok – elsősorban a két ország miniszterelnökei – miként cselekszenek: folytatódnak-e a jó szomszédi kapcsolatok, vagy visszatérnek a bizalmatlanság és a feszültség időszakai. Ezt a TASR TV-ben mondta Juraj Hrabko publicista.

Hrabko egyelőre nem tartja túlértékelendőnek azokat a politikai jelzéseket, amelyek a kapcsolatok esetleges romlására utalhatnak – például a szlovák elnök, Peter Pellegrini és a magyar választások győztese, Magyar Péter közötti szóváltást, aki ragaszkodik a „Felvidék” kifejezés használatához.

„Mindennek még mindig a választások utáni láz a háttere. Erős szavak mindig elhangzanak minden országban a választások előtt és közvetlenül utánuk is”

– állapította meg Hrabko.

A szlovák elnök gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, és reményét fejezte ki a jó szomszédi viszony folytatódása iránt. „Természetesen Szlovákia érdeke, hogy Magyarország demokratikus ország legyen, és jó, kiegyensúlyozott szomszédi kapcsolatokat ápoljon vele” – reagált Hrabko.

Magyarország, ahol tizenhat év után politikai váltás történt, most szerinte politikailag bonyolult időszak elé néz. „Nem titok, hogy Viktor Orbán építette ki a jelenlegi magyar választási rendszert, és ez a rendszer most őt magát őrölte fel.

A társadalmi hangulat azonban nem olyan, mint amilyenre a mandátumszámok utalnak. Más szóval szerintem Magyar Péternek nehezebb dolga lesz, mint ahogyan azt most gondolja”

– mondta Hrabko. Hozzátette: például Mikuláš Dzurinda a csapatával 1998-ban hosszú időre át tudta venni a kormányrudat Szlovákiában, míg Igor Matovičnak 2020-ban ez csak rövid időre sikerült.

Hrabko szerint most a leendő magyar miniszterelnökön múlik, hogy e két út közül melyiket választja.

„Sok sikert kívánok neki, olyan sikert, hogy mi is elégedettek legyünk, és a kapcsolatok valóban jók és kiegyensúlyozottak legyenek”

– tette hozzá.

A Tisza Párt győzelme a magyar választásokon szerinte esélyt ad a kőolajszállítások viszonylag gyors rendezésére a Barátság vezetéken keresztül. „Ha Viktor Orbán nyert volna, ezek a huzavonák valószínűleg tovább tartanának” – vélekedik Hrabko. Megjegyezte, hogy ezek a magyar választások szokatlanul nagy és nyílt külföldi támogatással jártak együtt.

„Az ukrán elnök lépése a Barátság vezeték leállításával természetesen ezzel függött össze. Beavatkozás volt a választási kampányba. Most már nem lesz oka annak, hogy ne folyjon a kőolaj a Barátságon”

– mondta Hrabko.

szd/Felvidék.ma/tasr