A magyar költészet napját ünnepelték Paláston

A Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában Fábián Zoltán előadóművész vezetésével zenés-irodalmi órát tartottak a tanulók közreműködésével.

Április 11-e a magyar irodalom egyik legszebb ünnepe, a magyar költészet napja. József Attila születésnapjához kötődően 1964 óta tartják számon ezt a napot. Nem csupán az irodalomról szól, hanem identitásról, nyelvről és közösségről is – mindarról, ami a magyar kultúra alapját képezi.

E jeles alkalomhoz kapcsolódva érkezett Fábián Zoltán Palástra. A Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában rendhagyó zenés-irodalmi órával idézték meg a magyar költészet szellemiségét.

Zoltán székely zenész, aki jelenleg az anyaországban él, de Ipolyvisken és környékén is aktívan tevékenykedik a Petőfi Sándor Program keretében.

Az intézmény története önmagában is a közösségi összefogás szép példája.

Névadója, Palásthy Pál a helyi katolikus oktatás meghatározó alakja volt, akinek öröksége ma is él az iskola dolgozóinak és növendékeinek köszönhetően.

A jelenlegi egyházi iskola a 20. század végén jött létre támogatásokkal és elhivatottsággal, gyökerei azonban egészen 1890-ig nyúlnak vissza, amikor a településen már működött katolikus iskola.

A rendhagyó tanítási óra helyszíne az iskola kápolnája volt, amely méltó keretet biztosított az ünnepléshez. A program során Zoltán elsősorban saját versmegzenésítéseit adta elő. A költészet és a zene találkozása így közvetlenül szólította meg a diákokat. A közös élmény azonban nem maradt egyoldalú: két tanuló is verset mondott, aktívan bekapcsolódva az előadásba, ezzel is erősítve személyes kötődésüket az irodalomhoz.

Az esemény különösen emlékezetes záróakkorddal ért véget.

Közösen énekeltek a legnagyobb értékről, közös örökségünkről: a magyar nyelvről.

Ebben a pillanatban vált igazán kézzelfoghatóvá mindaz, amit ez az ünnep jelent – nem csupán szavakat, hanem összetartozást.

Ez az alkalom egyben része volt annak a kezdeményezésnek is, amely az „Írasd Te is magyar iskolába a gyermekedet” nevet viseli. A programsorozat célja, hogy megerősítse a magyar nyelvű oktatás fontosságát a Felvidéken és a Kárpát-medence más régióiban. Az elmúlt időszakban Fábián Zoltán számos intézménybe eljutott, a Csallóköztől egészen Palócföldig, és látogatásai mindenhol értékes találkozásokat eredményeztek.

A palásti alkalom ismét bebizonyította, hogy egy kis közösség is képes nagy erejű élményeket teremteni. A közös éneklés, a versek és a figyelmes jelenlét olyan légkört hozott létre, amely túlmutatott egy egyszerű iskolai foglalkozáson.

„Ez a nap valódi magyarságpillanattá vált. Egy olyan élménnyé, amely megerősítette mindannyiunkban, hogy a nyelv, a kultúra és az összetartozás élő, megtapasztalható valóság” – zárta gondolatait Zoltán.

Chovan Lilla/Felvidék.ma