Home Régió A magyar költészet napját ünnepelték Paláston
Régió

Chovan Lilla
Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma

A Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában Fábián Zoltán előadóművész vezetésével zenés-irodalmi órát tartottak a tanulók közreműködésével.

Április 11-e a magyar irodalom egyik legszebb ünnepe, a magyar költészet napja. József Attila születésnapjához kötődően 1964 óta tartják számon ezt a napot. Nem csupán az irodalomról szól, hanem identitásról, nyelvről és közösségről is – mindarról, ami a magyar kultúra alapját képezi.

E jeles alkalomhoz kapcsolódva érkezett Fábián Zoltán Palástra. A Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában rendhagyó zenés-irodalmi órával idézték meg a magyar költészet szellemiségét.
Zoltán székely zenész, aki jelenleg az anyaországban él, de Ipolyvisken és környékén is aktívan tevékenykedik a Petőfi Sándor Program keretében.

Az intézmény története önmagában is a közösségi összefogás szép példája.

Névadója, Palásthy Pál a helyi katolikus oktatás meghatározó alakja volt, akinek öröksége ma is él az iskola dolgozóinak és növendékeinek köszönhetően.

A jelenlegi egyházi iskola a 20. század végén jött létre támogatásokkal és elhivatottsággal, gyökerei azonban egészen 1890-ig nyúlnak vissza, amikor a településen már működött katolikus iskola.

A rendhagyó tanítási óra helyszíne az iskola kápolnája volt, amely méltó keretet biztosított az ünnepléshez. A program során Zoltán elsősorban saját versmegzenésítéseit adta elő. A költészet és a zene találkozása így közvetlenül szólította meg a diákokat. A közös élmény azonban nem maradt egyoldalú: két tanuló is verset mondott, aktívan bekapcsolódva az előadásba, ezzel is erősítve személyes kötődésüket az irodalomhoz.

Az esemény különösen emlékezetes záróakkorddal ért véget.

Közösen énekeltek a legnagyobb értékről, közös örökségünkről: a magyar nyelvről.

Ebben a pillanatban vált igazán kézzelfoghatóvá mindaz, amit ez az ünnep jelent – nem csupán szavakat, hanem összetartozást.

Ez az alkalom egyben része volt annak a kezdeményezésnek is, amely az „Írasd Te is magyar iskolába a gyermekedet” nevet viseli. A programsorozat célja, hogy megerősítse a magyar nyelvű oktatás fontosságát a Felvidéken és a Kárpát-medence más régióiban. Az elmúlt időszakban Fábián Zoltán számos intézménybe eljutott, a Csallóköztől egészen Palócföldig, és látogatásai mindenhol értékes találkozásokat eredményeztek.

A palásti alkalom ismét bebizonyította, hogy egy kis közösség is képes nagy erejű élményeket teremteni. A közös éneklés, a versek és a figyelmes jelenlét olyan légkört hozott létre, amely túlmutatott egy egyszerű iskolai foglalkozáson.

„Ez a nap valódi magyarságpillanattá vált. Egy olyan élménnyé, amely megerősítette mindannyiunkban, hogy a nyelv, a kultúra és az összetartozás élő, megtapasztalható valóság” – zárta gondolatait Zoltán.

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Bényben átadták az elsősegélyt nyújtó mentőállomást

A füleki stadionon ismét építési munkálatok zajlanak

Értékvadászok a felvidéki örökség nyomában

„És akkor becsukták az ablakokat”

A ZaMED ünnepélyes keretek között megnyitotta új mentőállomásait...

Komárom a Vág-híd felújítása miatt sürget pontos menetrendet,...

Erősödő közösség és határozott jövőkép a Magyar Szövetség...

Május végéig várja a jelöléseket a Nagyszombat Megyei...

Diákok szépítik a város közterületeit

Sárosfán folytatódott a „pulóveres” országjárás

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma