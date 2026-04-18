A választási ciklus meghosszabbításáról szóló vitával zárult a parlamenti ülés

Felvidék.ma
Fotó: TASR

Az önkormányzati, valamint a parlamenti választási ciklus meghosszabbításáról szóló javaslat vitájával zárták pénteki ülésüket a parlamenti képviselők. A parlament április 21-én, kedden ül össze újra.

A pénteki ülés végén összevont vitára került sor négy javaslatról – két alkotmánymódosításról, valamint az önkormányzatokról szóló törvény két módosításáról. Az egyik javaslatot a Hlas-SD nyújtotta be, a javaslat csak az önkormányzati és a megyei választási ciklus négyről öt évre történő meghosszabbítására vonatkozik. A másik két módosítást az SNS képviselői terjesztették be, a párt az önkormányzatok mellett a parlamenti képviselők választási ciklusát is meghosszabbítaná.

A vitában az ellenzéki képviselők is felszólaltak, bírálták a javaslatokat, és kifejezték fenntartásaikat a tárgyalás módjával kapcsolatban is.

A kedden reggel 9 órakor kezdődő parlamenti ülésen a külföldiek tartózkodásáról szóló törvény módosításáról tárgyalnak a képviselők. A módosítást a belügyminisztérium terjeszti elő, azzal a céllal, hogy ideiglenes menedékjoguk lejárta után ideiglenes tartózkodási engedélyt kérvényezhessenek az országban tartózkodó külföldiek.

TASR

Ezek is érdekelhetik

A kormányfőkön múlik a szlovák-magyar kapcsolatok jövője

Fico viszonylag lojális az EU-hoz, nem fog nagy...

Szlovákia az Európai Unió Bíróságához fordul az orosz...

Tomáš örömmel fogadta, hogy május 8-ára 100%-os bérpótlékot...

Elképzelhető, hogy szabadnap lesz az iskolákban június 30-án

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az újabb szankciós...

Gašpar összeesküvés-elméletnek nevezte a migránsokkal kapcsolatos állításokat

Blanár butaságnak nevezte, hogy a szlovák határra szállították...

A parlament elfogadta a közszféra informatikai rendszereiről szóló...

Az ombudsman a választójog egyenlőségének erősítését sürgeti az...

