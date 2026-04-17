Tavaszi mesterséges árhullám indul a Duna mellékágrendszerében

BN
Április 21-én kezdetét veszi a tavaszi, szimulált árhullám a Duna mellékágrendszerében, amely összesen 34 napon át, egészen május 25-ig tart. A maximális, másodpercenként 60 köbméteres vízhozamot 31 napon keresztül biztosítják, ezt követően pedig fokozatosan csökkentik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Vízgazdálkodási Építővállalat.

„A tavaszi szimulált árhullám jelentős ökológiai intézkedés, amelynek célja a természetes vízjárás helyreállítása, a biodiverzitás támogatása, valamint a természetes elöntések feltételeinek javítása, amelyek elengedhetetlenek az ártéri erdők és a vízi élőhelyek egészséges működéséhez” – közölték a vízügyi szakemberek.

Hozzátették, hogy

a mesterséges árhullám nem pusztán technikai beavatkozás, hanem kulcsfontosságú lépés a természetvédelem és az ökológiai stabilitás céljainak megvalósítása érdekében.

Az árhullámot a Vízgazdálkodási Építővállalat több szervezet együttműködésében valósítja meg, mégpedig a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala, a Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Szövetség, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet, a Szlovák Horgászszövetség, a Nyugat-szlovákiai Vízművek Részvénytársaság, a Szlovák Köztársaság Erdőgazdasága, valamint a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat bevonásával. Az intézkedés a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer ideiglenes üzemeltetési szabályzata alapján történik.

A belső delta a Duna egykori mellékágrendszerének maradványa, amelyet Szlovákiában maga a Duna, valamint a bősi vízlépcső felé vezető mesterséges üzemvízcsatorna határol. A mesterséges elöntések célja, hogy utánozzák azokat a természetes folyamatokat, amelyek a dunai ártéri erdőkben a vízlépcső megépítése előtt működtek.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

