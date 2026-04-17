A füleki stadionon ismét építési munkálatok zajlanak

Az FTC stadionon újabb felújítási munkálatok kezdődtek. Az adminisztratív épületen a város megkezdte a beázó tető felújítását.

„Az adminisztratív épületünk körülbelül 40 éves. Eddig csak egy kisebb felújítás történt rajta, amikor mintegy 15 évvel ezelőtt aszfaltcsíkokat ragasztottak rá. Azóta azonban sok idő eltelt, és a problémák egyre gyűltek” – magyarázta Visnyai Attila alpolgármester, az FTC Polgári Társulás elnöke. Tavaly ősztől kezdett a tető erősen beázni, ami összesen tizenegy helyen okozott károkat. „A legrosszabb helyzet az U13-as és U15-ös utánpótlás öltözőiben alakult ki. Beázott a játékvezetői helyiség, az ISSF-menedzser irodája, valamint a szolgálati lakás is.”

Az önkormányzat ezért 55 ezer eurót különített el a tető átfogó felújítására a város sportinfrastruktúra-fejlesztési keretéből. „A tetőt hőszigetelik is, amivel a fűtési költségeken tudunk spórolni. Felújítják a tetőburkolatot, és a szabványoknak való megfelelés érdekében két villámhárítót is felszerelnek.”

Az adminisztratív épület, valamint a stadion külső területei az önkormányzat és az FTC Polgári Társulás együttműködésének köszönhetően az elmúlt években több változáson estek át. Az elmúlt évek során felújították a lelátót, a hangosítást, az öltözőket és a folyosókat. A közhasznú szolgáltatásokkal együttműködve az összes beltéri ajtót is kicserélték, a régi ablakokat pedig műanyag ablakok váltották fel.

„Minden épületen meglátszik az idő vasfoga, és még sok a teendő. 40 éves kazánjaink vannak, amelyekkel foglalkoznunk kell, és a jövőben az épület hőszigetelésére is szükség lesz. Bízom benne, hogy fokozatosan folytatni tudjuk a munkát, és a lehetőségeinkhez mérten tudjuk majd fejleszteni a városi sportlétesítményt” – zárta mondanivalóját.

