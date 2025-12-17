Home Ajánló Megjelent az Önkéntes akciók recepteskönyve
Megjelent az Önkéntes akciók recepteskönyve

Örömmel adunk hírt egy friss, nemzetközi együttműködésben született kiadványról, amely új lendületet adhat a közösségi önkéntességnek. Megjelent a Voluntary Action Cuisine című „Önkéntes akciók recepteskönyve”, amely gyakorlati ötletekkel, kipróbált módszerekkel és kreatív inspirációval segíti mindazokat, akik közösségi eseményeket szerveznek vagy szeretnének szervezni.

A projekt 2024 novemberében indult, és öt ország – Szlovákia, Magyarország, Albánia, Lengyelország és Csehország – civil szervezeteinek együttműködésével valósult meg az Erasmus+ program támogatásával.

Szlovákiát a nagykaposi Luminosus nonprofit szervezet képviselte, amely aktívan részt vett a tapasztalatcserében, a jó gyakorlatok összegyűjtésében és a kiadvány létrehozásában.

A recepteskönyv különlegessége, hogy a közösségi önkéntes akciókat valódi receptek formájában mutatja be:

  • hozzávalók” – vagyis a szükséges eszközök, erőforrások,
  • elkészítés” – lépésről lépésre követhető útmutató,
  • tálalási javaslat” – ötletek a megvalósításhoz és továbbfejlesztéshez.

A kiadvány célja, hogy az önkéntességet mindenki számára elérhetővé tegye. Az úgynevezett alacsony küszöbű önkéntes akciók rövidek, könnyen bekapcsolódhatók, és az eredményük azonnal látható. Ez különösen vonzó a fiatalok és a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára, akik így első kézből tapasztalhatják meg a közösségi szerepvállalás erejét.

A Voluntary Action Cuisine a résztvevő országok gazdag tapasztalataira épít, és olyan „recepteket” kínál, amelyek bárhol megvalósíthatók – legyen szó környezetvédelmi akcióról, közösségi tér szépítéséről vagy szociális segítségnyújtásról.

A kiadvány angolul, szlovákul és magyarul is elérhető online – a szövegben a választott nyelvre kattintva megnyitható – illetve további információk a Luminosus, n.o. weboldalán olvashatók.

