Megjelent az Önkéntes akciók recepteskönyve

Örömmel adunk hírt egy friss, nemzetközi együttműködésben született kiadványról, amely új lendületet adhat a közösségi önkéntességnek. Megjelent a Voluntary Action Cuisine című „Önkéntes akciók recepteskönyve”, amely gyakorlati ötletekkel, kipróbált módszerekkel és kreatív inspirációval segíti mindazokat, akik közösségi eseményeket szerveznek vagy szeretnének szervezni.
A projekt 2024 novemberében indult, és öt ország – Szlovákia, Magyarország, Albánia, Lengyelország és Csehország – civil szervezeteinek együttműködésével valósult meg az Erasmus+ program támogatásával.
Szlovákiát a nagykaposi Luminosus nonprofit szervezet képviselte, amely aktívan részt vett a tapasztalatcserében, a jó gyakorlatok összegyűjtésében és a kiadvány létrehozásában.
A recepteskönyv különlegessége, hogy a közösségi önkéntes akciókat valódi receptek formájában mutatja be:
- „hozzávalók” – vagyis a szükséges eszközök, erőforrások,
- „elkészítés” – lépésről lépésre követhető útmutató,
- „tálalási javaslat” – ötletek a megvalósításhoz és továbbfejlesztéshez.
A kiadvány célja, hogy az önkéntességet mindenki számára elérhetővé tegye. Az úgynevezett alacsony küszöbű önkéntes akciók rövidek, könnyen bekapcsolódhatók, és az eredményük azonnal látható. Ez különösen vonzó a fiatalok és a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára, akik így első kézből tapasztalhatják meg a közösségi szerepvállalás erejét.
A Voluntary Action Cuisine a résztvevő országok gazdag tapasztalataira épít, és olyan „recepteket” kínál, amelyek bárhol megvalósíthatók – legyen szó környezetvédelmi akcióról, közösségi tér szépítéséről vagy szociális segítségnyújtásról.
A kiadvány angolul, szlovákul és magyarul is elérhető online – a szövegben a választott nyelvre kattintva megnyitható – illetve további információk a Luminosus, n.o. weboldalán olvashatók.
Sajtóközlemény/Felvidék.ma