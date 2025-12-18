Orbán Balázs szerint hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Magyarország pozíciója sziklaszilárd: nem járulunk hozzá sem az orosz vagyon felhasználásához, sem olyan közös hitelfelvételhez, amely akár most, akár a jövőben pénzügyi terhet jelentene Magyarország számára – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben a magyar miniszterelnök politikai igazgatója.

Az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország nem támogat semmilyen pénzügyi segítségnyújtási eszközrendszert Ukrajna számára, mert az valójában egy olyan háborúnak a további finanszírozását jelentené, amelyet legjobb lenne azonnal leállítani és helyette békét kötni.

A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna céljainak finanszírozására nyílt hadüzenettel érne fel

– hívta fel a figyelmet.

Egy állam pénzeszközeinek a befagyasztására és felhasználására még a második világháborúban sem került sor, tehát ez egy elképesztően veszélyes javaslat – mondta, hozzátéve: az amerikaiak és a kínaiak is jelezték, hogy ezzel nem értenek egyet, az oroszok pedig közölték, hogy egy ilyen intézkedést válaszlépések követhetnek.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek most, vagy pár évtized múlva gyermekeink, unokáink fizessék meg ezeknek a döntéseknek az árát. Ha ugyanis a közös uniós hitelfelvételről szóló javaslat nyerne támogatást, akkor mindenhol adóemelések, megszorítások és további terhek következnének, mert csak így lehet a háborút finanszírozni”

– fogalmazott.

Valójában – mint kiemelte –, ha ezek a brüsszeli javaslatok támogatást nyernek, nem az immár négy éve tartó orosz–ukrán háború további finanszírozásáról lenne szó, hanem egy Oroszország és Európa közötti, teljesen új minőségű háború előkészületéről. Tehát valójában itt egy Európa és Oroszország közötti háborúnak az előkészülete és annak a pénzügyi megalapozása folyik – jelentette ki.

Magyarország számára a legfontosabb stratégiai cél, hogy megpróbálja megakadályozni egy európai–orosz háború kitörését, de ha mégis kitörne egy ilyen, akkor Magyarország ebben a háborúban ne vegyen részt. Ezért nem támogatja az ukrajnai háború anyagi alapjainak megteremtését sem – húzta alá.

Kijelentette:

Brüsszel számára ezért is kritikus fontosságú, hogy Magyarországon kormányváltás következzen be. Ha ugyanis egy „brüsszeli kormánya” lenne Magyarországnak, akkor ezekhez a közös hitelfelvételekhez minden alkalommal, akár lakossági tiltakozások ellenére is hozzájárulnának.

„Addig tudjuk tehát garantálni az eladósodás elkerülését az ukrán–orosz háború finanszírozása ügyében, ameddig nemzeti kormány van Magyarországon” – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

MTI/Felvidék.ma