Dupla jubileum Gímesen

Tizedik alkalommal tartották meg az Ág Tibor Napokat, amelyen a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport megalakulásának hatvanadik évfordulóját is megünnepelték. A december 27-ére megszervezett minőségi műsor a bizonyítéka, hogy a csoport magalakulása nem volt hiábavaló.

Ág Tibor a felvidéki magyar népzenekutató, karnagy, zeneszerző számos alkalommal járt a Zoboralján gyűjtőúton. Az általa gyűjtött és lejegyzett népdalokat nagyon sok éneklőcsoport, hagyományőrző csoport használja, hiszen olyan hiánypótló munkát tett le az asztalra, amelynek köszönhetően a népdalok tovább élnek. Munkássága nélkül sok dalunk már elfelejtődött volna. Ezért is fontos, hogy emlékezzünk rá, évente.

Az idei Ág Tibor Napok rendhagyó volt. Október 29-én a Gímesi Alapiskolában a Mérges Banda zenés összeállítással tisztelgett Ág Tibor, a Csemadok volt munkatársa, népzenekutató munkássága előtt. A záró rendezvényen december 27-én pedig ünnepeltek a hagyomyányőrzők.

A Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnöke, Bencz Margit köszöntötte a jelenlévőket, kiemelten Jókai Máriát, aki megalakította a Villő csoportot, melynek tagjai alapiskolás gyermekek. Majd felkérte Mézes Rudolfot, a Csemadok regionális alelnökét tartsa meg ünnepi köszöntőjét.

Az alelnök idézte Kodály Zoltánt, aki a Zoboralján és Gímesen is sokszor járt gyűjtőúton:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.”

Majd hozzátette Sütő András gondolatát, mely szerint: „Amig egy nép énekel, messzire hallatszik a hangja.“

A programban elhangzottak István és János napi köszöntők, majd a fiatalok előadásában a villőzés szokását ismert meg a közönség. A zoboralji karikázó után a fiatal fiúk előadták a Balázsolás szokását. Majd Varga Viktória mesélt, utána Varga Vivien és Varga Viktória egyházi énekeket adott el. A gímesi asszonyok, akik korábban a Villőben kezdték az éneklést gyermekdalokat adtak elő, amelynek nagy sikere volt.

Csámpai Boglárka balladákat énekelt, majd koloni dalok hangzottak el Baráth Dávid és Bencz Zsolt előadásában, ezután ismét a gímesi asszonyok előadása következett, amelyben háromugrós táncot látott a közönség.

A vendég csoport, az Érdi Bukovinai Székely Eneklőcsoport volt, amelynek alapítója Kóka Rozália, a Zoboraján is jól ismert mesemondó, hagyományőrző. Kóka Rozália Ádámról és Éváról, és a világ alapításáról szóló mesét adott elő. Az Érdi Bukovinai Székely Eneklőcsoport a karácsonyi ünnepkör népénekeiből adott ízelítőt.

A gímesi férfi hagyományőrzők bemutatták a vesszőhordás szokását, mely szintén a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, majd a Gímesi Alapiskola Énekkara a betlehemezés szokását elevenítette fel, mely Gímesen élő szokás, december 23-án ugyanis a fiatalok végig járták a települést, aki igényelte, ahhoz betérek bemutatni a betlehemezés szokását.

Az összes fellépő közös éneke a Fel nagy örömre kezdetű népének volt, majd újévi köszöntőt hallott a közönség Varga Imrétől és a legfiatalabb szereplőtől Varga Ricsitől.

A program végén Bencz Margit köszönetet mondott Jókai Máriának a munkáért, és a Villő megalapításáért, kiemelve:

még mindig hatással van a gímesi hagyományőrzőkre, hiszen sokszor egyeztetnek a szokásokról és sokszor kérdezik meg, vajon mit szólna ehhez a tanító néni.

Varga Szilvia, a Nyitra Megyei Művelődési Központ nevében köszöntötte a Villőt, majd az Érdi Bukovinai Székely Eneklőcsoport tagjai is felköszöntötték a hagyományőrző csoportot.

A Csemadok országos elnöksége nevében e sorok szerzője mondott köszönetet a pedagógusoknak, hogy foglalkoznak a gyerekekkel és éltetik a hagyományokat, és mondott köszönetet a Villő Hagyományányőrző Csoport gyermek és felnőtt tagjanak, hogy éltetik a hagyományokat a Zoboralján.

Mézes Rudolf, a Csemadok regionális alalnöke pedig átadta a Csemadok Érdemes Művészeti Csoportja címet igazoló díszoklevelet. Mint – Széchényi Istvánt idézve – elmondta „Egynek minden feladat nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.“ Végezetük az alelnök sok sikert kívánt: „Zoboralja minden tisztességes, becsületes magyar emberének, kérte: tudatosítsák azt, együtt erősek vagyunk, de azt se felejtsék el, hogy csak együtt vagyunk erősek.“

Bencz Margit a díj átvétele után elmondta: korosztályok nőttek fel a Villő Hagyományőrző Csoportban, a fiatalok jelenléte a színpadon azt jelzi, további generációk is viszik tovább ezeket a hagyományokat. Jókai Mária végezetül elmondta:

ő arra a legbüszkébb, hogy a tanítványai közül többen, akik a színpadon is vannak, túlnőtték őt.

A rendezvény legvégén a közönség együtt kérte Isten áldását, hiszen közösen énekelték el a magyar himnuszt.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma