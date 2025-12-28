Karácsonyi túra a Kopasz-hegyre

A karácsonyi ünnepek lezárásaként mintegy negyvenen vettek részt az Ipolyság határában húzódó Kopasz-hegyre szervezett túrán. Az ipolysági Szenior Klub skandinávgyalogló csapata hagyományos év végi túráján a tagok mellett támogatók, barátok is örömmel tejesítették a mintegy tizenkét kilométeres túrát.

Mint már arról többször beszámoltunk, a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub 2022-től heti rendszerességgel szervez skandinávgyalogló foglalkozásokat a helyi nyugdíjas klub tagjai számára. A foglalkozások során bemelegítő és levezető tornagyakorlatok mellett a város környékén tesznek pár kilométeres túrákat.

Évente több alkalommal nagyobb távú túrára is sor kerül. Az adott év lezárásaként a karácsonyi időszakban szervezik az egyik ilyen félnapos túrájukat. A 2025-ös nyári szezont a Tsitári-forrásnál zárta le a csapat.

December 27-én hideg, ám verőfényes napsütésben indultak el a Honti Kálváriáról a Kopasz-hegyre.

A nyugdíjas klub aktív tagjai mellett ismerősök, jóbarátok, támogatók gyűltek össze. A szépkorúak között gyermekes családok, fiatalok és felnőttek egyaránt jelen voltak a csapatban.

Sokan a messzi távolból az ünnepekre tértek haza a családjukhoz, s a jó időt kihasználva így csatlakoztak a túrához.

Csodás tájon vezetett az út a Kopasz-hegyre. A túra kitűnő alkalmat nyújtott a kötetlen beszélgetésre, a természet megfigyelésére, a táj megcsodálására. A hegytetőn remek kilátás nyílt a túrázóknak Tesmag községre, a szemközti Börzsöny hegyvonulatára, valamint Ipolyság egyes részei is feltűntek a határban.

A lelkes csapat kis pihenő után tért vissza a városba.

Útközben volt idő egy is tornára, átmozgatásra is. A bemelegítő, majd a túra végén a nyújtógyakorlatok mind hasznosnak bizonyultak a túrázók számára.

A Kopasz-hegy az Ipoly menti védett természeti terület része. Jellegzetes domborulata sok turistát vonz. Vulkanikus eredetű hegy, a neve is innen eredeztethető.

A skandinávgyalogló csapat a következő évben is heti rendszerességgel végzi a foglalkozásokat szombat délutánonként. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt hetekben megfelelő felszereléssel esti gyaloglásokat is szerveznek a város területén.

Pásztor Péter/Felvidék.ma