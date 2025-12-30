Három újabb F-16-os vadászgép landolt a konyhai katonai repülőtéren

Három újabb F-16-os vadászgép landolt kedden a Malacka közelében található konyhai katonai repülőtéren.

A tervek szerint december 18-án kellett volna leszállniuk a gépeknek, de a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották az érkezésüket.

Szlovákia összesen 14 darab amerikai gyártmányú F-16 C/D Block 70 vadászgépet rendelt meg, ebből tíz már megérkezett.

Továbbra is Lengyelország, Magyarország és Csehország védi Szlovákia légterét, a szlovák hadsereg jövő év közepén tudja átvenni az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter kedden kijelentette, örülne, ha ez a nyár végéig megtörténne. Szlovákia 2018 végén írt alá szerződést 14 darab F-16 C/D Block 70 típusú vadászgép leszállítására, ez a világjárvány miatt késik.

Az első két vadászgép tavaly júliusban landolt a konyhai repülőtéren. Az amerikai Lockheed Martin fegyvergyártó cég nemrég jelentette be, hogy már legyártotta a Szlovákiának és Bulgáriának szánt összes F-16 Block 70-es vadászgépet.

tasr/Felvidék.ma