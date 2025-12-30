Šutaj Eštok: A bejelentővédelmi törvény változása technikailag nem bonyolult

A Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) megszüntetése és az új hivatal létrehozása nem jár komoly technikai változtatásokkal. Az ÚOO-nak saját apparátusa van, amely átkerül az új hivatalhoz – közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) a TASR hírügynökségnek adott év végi interjújában.

„Az ÚOO-nak viszonylag sok adminisztratív munkatársa és megfelelő költségvetése van, amely nagyrészt civil szervezetek támogatására épült, ezért ezt a pénzt most talán egy észszerűbb programra, például a bűncselekmények áldozatainak védelmére lehet fordítani” – jelentette ki.

Šutaj Eštok az interjúban elmondta, hogy az új hivatal ideiglenes vezetésének kinevezése Richard Raši (Hlas-SD) házelnök hatásköre. Hozzátette, hogy ez az ő döntése, és nem egyeztetett vele a jelölésről.

A Bejelentővédelmi Hivatalt január 1-jétől a a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal váltja fel, Pellegrini vétója ellenére a parlament decemberben megszavazta a döntést.

Miután az elnöki vétót megtörték, az államfő figyelmeztetett, hogy a döntését nem befolyásolták a kormány elvárásai vagy az ellenzék kívánságai. Azért küldte vissza a törvényt, mert azt kifogásolta, hogy gyorsított eljárásban tárgyalták, továbbá nem látja garantáltnak a bűncselekmények áldozatainak védelmét, és az Európai Bizottság fenntartásai miatt is aggodalmait fogalmazta meg.

December 17-én az Alkotmánybíróság felfüggesztette a törvényt, és teljes egészében elfogadta egy ellenzéki képviselők csoportjának további eljárásra irányuló javaslatát. Az ellenzék szerint a törvény alkotmányellenes, ellentétes az uniós joggal, valamint kifogásolta, hogy gyorsított eljárásban fogadták el a jogszabályt.

