Tizenkét személyiséget tüntet ki a Csemadok

A Csemadok országos elnöksége legutolsó ülésén határozott arról, kik kapják meg a Magyar kultúra napi ünnepségen a Csemadok Életmű Díját, a Csemadok Közművelődési Díját, a Gyurcsó István-díjat és a Fábry Zoltán-díjat.

A Csemadok díjait évek óta a galántai januári rendezvényen adják át az országos elnökség határozata értelmében, a területi szervek ajánlásai alapján.

A Csemadok díjat olyan személyiségek kaphatják meg, akik évtizedeken át önkéntes munkát fejtettek ki, és fejtenek ki ma is a szervezetben.

A Csemadok Életmű Díjat átveszi Battyányi Veronika Szentmáriából, Krommer Rudolf Diószegről, Mészáros Júlia Kisgyarmatról, Nyáry Erzsébet Szencről és Török Alfréd Léváról.

A Csemadok Közművelődési Díját is öten kapják meg, a gömörpéterfalai Illés Judit, a peredi Jurás Lívia, a szirénfalvai Kissi Gizella, a nyárasdi Nagy Erika és a ragyolci Póczos József.

A volt munkatársakat a Csemadok a Gyurcsó István-díjjal jutalmazza, ezúttal a losonci Princz Sándor veszi majd át a kitüntetést.

A Fábry Zoltánról elnevezett díjat olyan személyiségek vehetik át, akik külhonból segítik a Csemadok munkáját, vagy szorosan együttműködnek Szövetségünkkel, ezúttal a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke, Rákóczi Anna kapja meg a díjat.

A díjakat a Magyar kultúra napján adják át, 2026. január 18-án délután, Galántán, ünnepélyes keretek között.

