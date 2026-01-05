Pellegrini már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét

A Hlas-SD megválasztott vezetése felel a párt politikájáért, abba én semmilyen módon nem avatkozom be – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Peter Pellegrini államfő.

„A párt tiszteletbeli elnöke vagyok, de nem én döntöttem így, pártkongresszuson választottak meg a küldöttek, ily módon fejezték ki elismerésüket a párt alapítójának és első elnökének” – mondta Pellegrini, hozzátéve, már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét.

Állítása szerint ha kifogásai vannak a Hlas politikájával szemben, akkor azt az adott törvény megvétózásával fejezi ki.

TASR/Felvidék.ma