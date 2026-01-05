Home Itt és Most Pellegrini már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét
Itt és Most

Pellegrini már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: SITA)

A Hlas-SD megválasztott vezetése felel a párt politikájáért, abba én semmilyen módon nem avatkozom be – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Peter Pellegrini államfő.

„A párt tiszteletbeli elnöke vagyok, de nem én döntöttem így, pártkongresszuson választottak meg a küldöttek, ily módon fejezték ki elismerésüket a párt alapítójának és első elnökének” – mondta Pellegrini, hozzátéve, már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét.

Állítása szerint ha kifogásai vannak a Hlas politikájával szemben, akkor azt az adott törvény megvétózásával fejezi ki.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Január 8-ig kell bejelenteni a munkaadónak az egészségbiztosító-váltást

Csak a párt tagjai kerülhetnek fel az SNS...

Nem az egyéni vállalkozók éve lesz az idei...

Az államfő szerint bonyolult és gazdaságilag nehéz év...

Január 6-án is nyitva tarthatnak az üzletek

A közlekedési balesetek áldozatainak árváit segítik

Nem várták meg, amíg feljelentik őket

A többség elutasítja a 13. nyugdíj csökkentését

A Költségvetési Tanács szerint 2025-ben a GDP 5...

Több száz kegyelmi kérelemből eddig csak egyet hagyott...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma